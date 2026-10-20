Dalton Knecht coupé par les Lakers

Les Lakers avaient jusqu’à ce lundi pour peaufiner leur effectif et ainsi le ramener la limite maximale de 15 joueurs sous contrat standard. On savait d’ailleurs que Dalton Knecht était tout proche de la sortie et le couperet est finalement tombé : ESPN annonce qu’il est libéré par la franchise californienne.

Choisi en 17e position lors de la Draft 2024, l’ailier de 25 ans s’était rapidement fait un nom grâce à sa qualité de shoot lors de sa saison rookie. Avec plusieurs coups de chaud mémorables, autour de LeBron James et Anthony Davis, puis LeBron James et Luka Doncic.

Plombé par sa faiblesse en défense, son manque de dureté et ses limites athlétiques, Dalton Knecht avait toutefois peu à peu disparu de la rotation de Los Angeles, son temps de jeu diminuant par exemple de moitié entre ses première et deuxième années. De moins en moins confiant sur le parquet, il n’a sans doute jamais réussi à passer outre son transfert avorté vers les Hornets en février 2025.

Autant de raisons qui ont poussé les Lakers à lui chercher une porte de sortie depuis plusieurs mois. En vain, et les dirigeants californiens ont donc tranché dans le vif en le coupant, purement et simplement. Il était censé toucher 4.2 millions de dollars cette saison, mais il lui faudra maintenant convaincre une autre équipe de le relancer.

Dalton Knecht Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 LAL 78 19.2 46.1 37.6 76.2 0.5 2.3 2.8 0.8 1.2 0.3 0.5 0.1 9.1 2025-26 LAL 54 10.2 45.5 34.2 72.7 0.3 1.1 1.4 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 4.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.