Les Lakers cherchent une porte de sortie pour Dalton Knecht

À l’approche de la reprise de la saison régulière, les Lakers et les Bucks cherchent à faire des ajustements. D’après Jake Fischer, les deux franchises ont notamment évoqué un échange autour de Dalton Knecht et Jericho Sims.

Le scénario envisagé permettrait à Los Angeles de céder Dalton Knecht en lui associant plusieurs choix de second tour de Draft. En retour, les Lakers récupéreraient Jericho Sims, ce qui leur permettrait de rééquilibrer leur effectif en renforçant leur secteur intérieur.

Les Bucks ne prévoiraient toutefois pas de conserver Dalton Knecht. L’ancien premier tour de Draft serait coupé dans la foulée afin de libérer une place dans l’effectif, Milwaukee récupérant ainsi surtout des choix de Draft.

Les Lakers pourraient aussi couper Dalton Knecht

Selon notre confrère, les discussions restent peu avancées et leur aboutissement est loin d’être garanti. Un certain pessimisme entourerait même la possibilité de voir les deux équipes finaliser l’opération.

Si aucun accord ne se concrétise, les Lakers pourraient directement se séparer de Dalton Knecht avant lundi. La franchise californienne cherche ainsi à affiner sa rotation et à ajuster son effectif avant le début de la saison régulière, en se séparant d’un joueur qui semble ne s’être jamais remis de son transfert avorté…

Milwaukee doit également résoudre son propre embouteillage. Outre Jericho Sims, les dirigeants ont étudié des échanges impliquant Caris LeVert et Kevin Porter Jr.

L’objectif des Bucks serait notamment de conserver Pete Nance. Son contrat n’étant pas garanti, Milwaukee pourrait le couper avant de lui proposer un « two-way contract ». Mais la franchise redoute qu’une autre équipe ne profite de son passage sur le marché pour le récupérer.

Un transfert permettrait donc aux Bucks de libérer une place sans prendre le risque de perdre Pete Nance. Reste à savoir si les choix de Draft proposés par les Lakers suffiront à convaincre Milwaukee de participer à l’opération.