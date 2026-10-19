JJ Redick confirme la « situation délicate » de Dalton Knecht

D’ici demain et le début de la saison régulière, les Lakers ont besoin de se séparer d’un joueur. Car les effectifs sont limités à 15 contrats standards et, actuellement, ils en comptent 16. Une des solutions envisagées serait de se séparer de Dalton Knecht. La franchise cherche en effet à lui trouver une porte de sortie, d’où les discussions avec les Bucks pour un possible transfert.

« Ils ne m’ont parlé de rien de tout ça », glissait le joueur la semaine passée, au sujet de son avenir qui s’écrit clairement en pointillé à Los Angeles, compte tenu des changements opérés dans l’effectif cet été.

Comme pour Bronny James, les minutes s’annoncent rares pour le shooteur. Même son entraîneur ne peut pas le cacher. « L’équipe a changé, les besoins aussi », reconnaît JJ Redick. « Cette année, avec les ailiers qui sont arrivés, il est dans une situation délicate. »

Pourtant, le coach estime que son joueur est « devenu meilleur ces deux dernières années », malgré une deuxième saison moins aboutie que la première, avec un temps de jeu divisé par deux. Mais dans un effectif où la concurrence s’est renforcée sur les ailes, ces progrès ne suffisent visiblement pas à lui garantir une place dans la rotation.

« Je suis meilleur dans tous les domaines. Le jeu s’est ralenti, c’est plus facile de lire les différentes situations, de m’adapter sur le tas », confirme Dalton Knecht. « Je n’ai pas changé, je continue de penser que je suis le meilleur joueur et shooteur quand j’entre sur le parquet. »

Une cassure depuis février 2025 ?

Une confiance qui n’a donc pas disparu, malgré son transfert avorté en février 2025. Le joueur réfute d’ailleurs la théorie selon laquelle cet épisode, qui avait montré que Los Angeles était prêt à s’en séparer, aurait affecté ses performances et sa confiance.

« Tout ça, ce sont des conneries. Je comprends que c’est un business et que ça peut arriver », commente-t-il. « Je suis revenu après mon départ et j’ai eu des opportunités ici, j’ai continué de jouer. Ils ne m’ont pas drafté pour rien donc je dois continuer de jouer et garder confiance. Rien n’a changé sur ce point. Je n’ai aucune rancune. Je suis revenu et on m’a accueilli à bras ouverts. Donc c’est cool. »

Reste que ces progrès et cette confiance pourraient ne pas suffire à lui assurer un avenir à Los Angeles. Si les Lakers privilégient un transfert, ils pourraient aussi envisager de le couper pour ramener leur effectif à 15 joueurs, même si son salaire de 4,2 millions de dollars serait alors à prendre en compte.

« Je dois seulement aller sur le parquet et jouer. Je contrôle ce que je peux contrôler. C’est le plus important », conclut Dalton Knecht, dans l’attente d’être fixé sur son sort.

Dalton Knecht Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 LAL 78 19.2 46.1 37.6 76.2 0.5 2.3 2.8 0.8 1.2 0.3 0.5 0.1 9.1 2025-26 LAL 54 10.2 45.5 34.2 72.7 0.3 1.1 1.4 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 4.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.