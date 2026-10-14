Steve Kerr se souvient du refus catégorique de David Stern pour Las Vegas

« Je ne serais pas surpris si le commissionner (Adam) Silver étudiait dans les années à venir les projets costauds de Seattle et Las Vegas, et je vais adorer suivre ça. » Quelques mois avant de quitter la direction de la ligue et de passer la main à son successeur en 2014, David Stern ne cachait pas son enthousiasme à l’idée d’une possible expansion de la NBA. Une position bien différente de celle qu’il défendait quelques années auparavant…

Plus d’une décennie après cette déclaration, la Grande Ligue passe à l’action pour concrétiser un projet longtemps mûri. Fin septembre, on apprenait que la NBA devrait prochainement choisir le groupe appelé à prendre le contrôle d’une éventuelle franchise à Las Vegas. Entre l’équipe et la construction d’une nouvelle salle, l’investissement total devrait atteindre au minimum 12 à 13 milliards de dollars.

Arrivé à la tête de la ligue en 1984, David Stern était pourtant loin d’être favorable à cette implantation dans la capitale du jeu. Steve Kerr, interrogé sur la possibilité d’un match NBA à Las Vegas, peut en témoigner.

« Il y a vingt-deux ans, je suis entré dans le bureau de David Stern, alors commissionner de la NBA, à New York, avec Robert Sarver. (Ce dernier) voulait créer une franchise d’expansion à Las Vegas, c’était son projet. J’ai donc rencontré Robert – je ne le connaissais pas auparavant – et il m’a demandé si je pouvais le présenter à Stern », rapporte aujourd’hui le technicien des Warriors.

Et l’homme d’affaires, qui rachètera finalement les Suns en 2004 avant d’être poussé vers la sortie en raison de comportements et propos sexistes et racistes, a d’ailleurs visiblement toujours gardé la ville du Nevada dans un coin de la tête. En 2018, il aurait notamment menacé de déménager la franchise à Las Vegas ou à Seattle si la municipalité refusait de prendre en charge la rénovation de la salle des Suns.

Des paris sportifs devenus incontournables

Sauf que ce jour-là, au début des années 2000, l’homme d’affaires américain reçoit une réponse sans équivoque du patron de la ligue.

« Nous sommes entrés dans le bureau de David Stern, qui nous a dit : ‘Il est hors de question que nous installions une franchise à Las Vegas à cause des jeux d’argent’ », rapporte désormais Steve Kerr.

Une position que David Stern a longtemps affichée, avant de lâcher du lest. À l’époque, la NBA se méfiait particulièrement de l’association entre le sport professionnel et les paris, dont Las Vegas était la capitale américaine.

Ce discours n’est clairement plus d’actualité aujourd’hui, tant les jeux d’argent – et les recettes publicitaires qu’ils génèrent – sont devenus une véritable manne financière pour la NBA, qui s’est progressivement implantée à Las Vegas : Summer League chaque été, « Final Four » de la NBA Cup…

« Les temps changent vite. C’était en 2004. Beaucoup de choses ont changé depuis : le monde, la NBA, le style de jeu, les normes sociales, tout ça. Aujourd’hui, la situation est différente et nous en sommes là. De nombreuses franchises sportives prospèrent ici. Alors on verra bien ce qui se passe », conclut ainsi Steve Kerr.