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James Harden, le facilitateur des Cavs

Publié le 14/10/2026 à 16:28 Twitter Facebook

NBA – À Cleveland, James Harden fait l’unanimité et c’est notamment sa capacité à faire (bien) jouer les autres qui séduit tout le monde.

James HardenProlongé par les Cavaliers pour 97 millions de dollars, James Harden est désormais lié à Cleveland jusqu’en 2029. Dans l’Ohio, il cherchera toujours à arracher ce titre derrière lequel il court depuis ses débuts dans la ligue.

La bonne nouvelle, c’est qu’à Cleveland, tout le monde semble se régaler de pouvoir évoluer avec le MVP 2018. Car au-delà de ses qualités de scoreur, James Harden reste surtout un meneur de jeu qui sait comment mettre ses coéquipiers dans les meilleures dispositions.

« Vous n’avez pas à vous soucier de qui est sur le parquet avec lui », apprécie par exemple Kenny Atkinson, qui lui voue une confiance totale. « Il donne l’impression que le basket est tellement facile… Il rend tout le monde meilleur et c’est le plus beau compliment que l’on puisse faire à quelqu’un. »

Un leader qui simplifie le jeu

À l’aube de sa 18e année dans la ligue, James Harden sera évidemment – et de loin – le joueur le plus expérimenté des Cavs. Ce rôle de modèle et de leader est quelque chose qui inspire d’ailleurs beaucoup son compère dans le « backcourt », Donovan Mitchell.

« Quand vous êtes son coéquipier, ça prend une autre dimension », assure « Spida », loin d’être refroidi par les playoffs en dents de scie de son aîné. « Voir son influence sur le groupe, sa passion et la rigueur derrière tout ce qu’il fait… Ça remet les choses en perspective par rapport à toutes les conneries qu’on a pu entendre sur lui. »

À désormais 37 ans, James Harden n’aura bien sûr plus à en faire autant que par le passé et c’est ce qu’il recherchait justement en quittant Los Angeles pour Cleveland il y a quelques mois. Après avoir atteint la finale de conférence au printemps dernier, sa première depuis 2018, il doit continuer à bonifier le collectif grâce à toute sa science offensive.

Et ce sont notamment les joueurs de complément qui profitent de sa capacité à attirer les défenses et à trouver systématiquement le partenaire démarqué.

« C’est l’un de ces joueurs avec qui il est assez facile de jouer. Tout simplement parce qu’il peut nous sortir n’importe quelle passe, sans parler, bien sûr, de son talent au scoring », reconnaît Jaylon Tyson. « Les défenses se concentrent tellement sur lui en attaque qu’un profil comme le mien, de catch-and-shoot ou qui joue en coupant vers le cercle, a la vie tellement plus facile dès qu’il est sur le terrain. »

James Harden
James Harden
Cleveland Cavaliers · Conférence Est · Central

Âge · 2025-26
36 ans
Nationalité
USA
Poste (compositions)
Meneur
Poste (feuille NBA)
Meneur (G)
Taille
193 cm
Poids
100 kg
Club NBA
Cleveland Cavaliers · #1
Draft
2009 · R1 #3
Université
Arizona State
Saisons NBA
2009-10 → 2025-26
Matchs NBA
1221 en saison régulière · 191 en playoffs
PG Meneur SG Arrière SF Ailier PF Ailier fort C Pivot Poste principal D’où viennent ses points · 2025-26 Raquette 28 % Mi-distance 5 % 3 points 39 % Lancers francs 28 %
balldontlie.io

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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