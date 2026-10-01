James Harden : « La seule chose qui me manque, c’est un titre »

Chez les Cavs, le mot d’ordre du moment est l’alchimie collective, que les joueurs de l’Ohio ont tenté de renforcer cet été. Une dimension liée au changement de cap opéré par la franchise en février avec l’arrivée de James Harden.

Malgré le peu de temps pour trouver leurs automatismes, les Cavs étaient parvenus jusqu’à la finale de conférence. La finale NBA sera-t-elle la prochaine étape pour cette formation qui aura plusieurs mois de vécu collectif ?

Une chose est sûre, cette intersaison n’aura pas été de trop pour tisser du lien. « Cet été a été une très bonne occasion pour nous d’apprendre à nous connaître. Évidemment, on a aussi continué à travailler, mais surtout à apprendre à se connaître en dehors du terrain », décrit Harden, en évoquant des sessions de bowling ou des soirées cinéma avec les autres, sans compter une récente virée pour aller voir les Browns (NFL).

En parallèle, le barbu a dû aussi clarifier sa situation personnelle sur le plan contractuel. Celui-ci avait décliné sa « player option » à 42,3 millions de dollars pour la saison à venir, avant de s’entendre sur un accord de trois ans et 97 millions de dollars. Ce salaire annuel revu à la baisse a notamment permis aux Cavs de recruter Peyton Watson.

« Ce n’est pas la première fois que je fais des sacrifices de ce genre. »

« Ce n’est pas la première fois que je fais des sacrifices de ce genre. Que ce soit en termes de temps de jeu, d’argent ou de rôle, je l’ai déjà fait. La seule chose qui me manque, c’est un titre. Donc, comme je suis quelqu’un qui réfléchit beaucoup et qui prend toujours le temps de tout analyser avant d’agir ou de réagir, je savais que c’était quelque chose que je voulais faire. Je veux gagner un titre », assure-t-il ainsi.

On se souvient qu’en 2022, du temps où il portait le maillot des Sixers, le gaucher avait accepté une opération financière du même genre, dans l’espoir de signer un contrat plus intéressant l’été suivant. La situation avait viré au clash avec Daryl Morey, que James Harden avait traité de « menteur » pour ne pas avoir tenu ses promesses. Il s’était par la suite engagé avec les Clippers.

Contexte différent à Cleveland, où le futur Hall of Famer a cette fois attendu de voir comment la franchise renforcerait son effectif avant de signer. « Et donc on a attendu, attendu, attendu, jusqu’à ce que la direction, Koby (Altman, le président), s’assure qu’on obtienne tout ce qu’on pouvait obtenir. » Résultat, le 20 août seulement, et au lendemain de l’arrivée de Peyton Watson, James Harden a rempilé.

« Il s’agit d’améliorer l’équipe, de la rendre complète. Parce qu’on peut avoir l’équipe la plus talentueuse, comme ça m’est déjà arrivé, et ne pas gagner. Il faut donc que tout soit aligné. Il faut constamment chercher à se donner les meilleures chances possibles. Et si je considère que ça en vaut la peine, alors je le fais », termine Harden.

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 22:52 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 26:42 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.1 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31:23 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38:16 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38:02 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 36:48 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38:07 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 37:13 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 HOU 72 35:26 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.3 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 36:45 44.2 36.8 87.9 0.8 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 36:31 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 HOU 8 36:15 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2020-21 BKN 36 36:38 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2021-22 BKN 44 36:59 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 PHI 21 37:43 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.0 2022-23 PHI 58 36:49 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 72 34:18 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0.8 16.6 2024-25 LAC 79 35:18 41.0 35.2 87.4 0.7 5.1 5.8 8.7 2.1 1.5 4.3 0.7 22.8 2025-26 CLE 26 33:48 46.6 43.5 84.0 0.5 4.3 4.8 7.7 2.1 0.8 3.2 0.5 20.5 2025-26 LAC 44 35:26 41.9 34.7 90.1 0.6 4.2 4.8 8.1 1.9 1.3 3.7 0.4 25.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.