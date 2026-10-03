Brandin Podziemski veut prolonger aux Warriors, mais à quel prix ?

À Golden State, l’été a été marqué par de nombreuses prolongations. Surtout des vétérans. Draymond Green, Kristaps Porzingis, ou Stephen Curry ont reçu de jolis chèques, mais pas le jeune Brandin Podziemski.

La raison est simple : la franchise californienne a priorisé les joueurs dont le contrat expirait cet été et a fortement réduit sa flexibilité financière. À l’heure actuelle, le meilleur tarif qui puisse être proposé à Brandin Podziemski est de 17 millions de dollars la saison. Mais dans la NBA actuelle, un combo-guard de 23 ans aussi efficace et actif que le natif du Wisconsin peut espérer davantage.

La saison dernière était la meilleure de sa jeune carrière sur le plan statistique. Il tournait à 13.8 points, 5.1 rebonds et 3.7 passes décisives à 45.5% au tir en presque 29 minutes. Une production que les Warriors aimeraient évidemment conserver.

Mais le temps presse puisque les dirigeants n’ont que jusqu’au 19 octobre pour trouver un accord sur une prolongation. Ce qu’espère d’ailleurs toujours l’arrière.

« Évidemment, j’aimerais beaucoup trouver un accord », a-t-il ainsi confié au San Francisco Chronicle. « Pour le moment, je pense que toutes les possibilités restent ouvertes. L’intérêt entre l’organisation et moi est clairement réciproque. Si nous parvenons à trouver un accord, ce serait formidable. Mais comme je l’ai dit, toutes les options resteront sur la table tant que rien n’est officiellement conclu. »

La saison de l’explosion ?

Si rien n’est signé d’ici la date butoir, Brandin Podziemski deviendrait donc « free agent » protégé à l’été 2027. Un pari pour Golden State : si le jeune arrière franchit un nouveau cap cette saison, son prix pourrait considérablement grimper. Une hypothèse qui n’a en tout cas pas de quoi perturber l’intéressé…

« Ce qui est formidable pour moi, c’est que je me trouve dans une bonne situation », a-t-il poursuivi. « Je suis entouré de personnes bienveillantes qui défendent mes intérêts. Elles me permettent de me concentrer uniquement sur le basket et sur ce que j’ai à accomplir, tout en s’occupant de tout le reste en dehors du terrain. Je n’ai jamais joué au basket pour l’argent… Je ne me mets jamais la pression et je ne m’emballe pas à ce sujet, car je finirai par obtenir ce qui doit me revenir. »

D’autant plus que l’arrière a, comme la plupart de ses pairs, profité de l’intersaison pour travailler. Mais celle-ci a été différente des précédentes.

« Les étés précédents, la réflexion était plutôt : ‘Que pouvons-nous ajouter à ce que je sais déjà faire ?’ Maintenant, on se demande : ‘Comment éliminer les mauvais aspects de mon jeu et consolider réellement mes points forts ?’ », a expliqué Brandin Podziemski au sujet de sa philosophie.

Avec son entraîneur personnel Dustin VanLieu, il s’est surtout concentré sur l’efficacité et le gommage de mauvaises habitudes prises la saison dernière. Notamment le fait de chercher la faute sur les situations de drive.

« Lorsqu’il attaque le panier, il doit davantage se dire que provoquer la faute n’est pas l’objectif, mais la récompense », a détaillé Dustin VanLieu. « Nous avons beaucoup travaillé sur ce changement d’état d’esprit. La saison dernière, il recherchait parfois la faute comme une finalité, s’attendait à obtenir le coup de sifflet, mais celui-ci ne venait pas. […] Je dis toujours que nous disposons d’une bonne base de travail et d’un échantillon suffisamment important pour savoir de quoi il est capable. Il ne s’agit pas uniquement de réussir ses tirs, mais d’adopter une approche constante match après match, puis d’accepter le résultat. Je pense donc qu’il se sent capable de reproduire cela à plus grande échelle cette saison. »

Une progression qui sera essentielle pour les Warriors, qui entament la saison avec plusieurs inconnues et auront besoin que Brandin Podziemski confirme sa montée en puissance. Pour lui, l’enjeu est double : aider Golden State à rester compétitif… et faire grimper encore un peu plus sa valeur avant l’été 2027.

Brandin Podziemski Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 GS 74 26:36 45.4 38.5 63.3 1.6 4.2 5.8 3.7 1.6 0.8 1.2 0.2 9.2 2024-25 GS 64 26:49 44.5 37.2 75.8 1.0 4.1 5.1 3.4 1.5 1.1 1.2 0.2 11.7 2025-26 GS 82 28:27 45.5 37.1 79.7 0.9 4.2 5.1 3.7 1.7 1.1 1.6 0.2 13.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.