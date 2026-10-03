Une qualification vertigineuse pour Golden State

Pour se qualifier, les Valkyries ont dû attendre le dernier acte. À cause d’un 20-0 entre la fin du deuxième quart-temps et le début du troisième, Golden State a compté jusqu’à 16 points de retard. Mais les joueuses de Natalie Nakase sont revenues grâce à Veronica Burton, avant que Gabby Williams ne fasse basculer la rencontre.

À deux minutes du terme, Golden State compte encore trois longueurs de retard, mais Gabby Williams prend le meilleur sur Paige Bueckers et son équipe revient à un point.

Dans la foulée, Jose Fernandez demande un temps-mort et Natalie Nakase en profite pour échanger avec l’une des arbitres. L’échange tourne court puisque la technicienne des Valkyries s’effondre au sol. Finalement, plus de peur que de mal puisqu’elle reviendra sur le banc pour terminer la rencontre.

« Nous l’avons vue après la rencontre et elle allait bien. Elle rigolait et était de bonne humeur », rassure l’assistant Kasib Powell. « Nous allons en savoir plus bientôt, mais je pense qu’elle va très bien. Elle parle, elle rigole. Donc, nous allons aller de l’avant et nous préparer pour dimanche. »

Après son panier face à Paige Bueckers, Gabby Williams s’est de nouveau élevée à mi-distance face à Arike Ogunbowale pour donner l’avantage à son équipe.

« Elle est notre leader, celle sur laquelle on se repose, et elle a montré pourquoi ce soir », souligne Tiffany Hayes. « Nous allons le faire encore et encore parce que c’est Gabby f****** Williams. »

« Je voulais qu’on me fasse confiance dans cette Ligue »

Pour sceller définitivement le sort de la rencontre, Gabby Williams réussit quatre lancers-francs dans la dernière minute. La Française termine avec 19 points, dont 11 inscrits dans le quatrième quart-temps, et les Valkyries s’imposent de quatre points pour remporter la première série de playoffs de leur histoire.

« Je suis venue ici parce que je voulais que quelqu’un me fasse confiance dans cette Ligue. On m’a déjà fait confiance à Fenerbahçe ou avec l’équipe nationale, mais je n’avais pas encore reçu cette confiance ici, que ce soit de la part d’un staff ou de mes coéquipières », explique Gabby Williams. « À Golden State, nous nous faisons toutes confiance. Elles me font confiance pour me laisser le ballon entre les mains et ce n’est pas qu’une question de prendre le bon tir. Je dois simplement faire le bon choix et, si je suis capable de le faire, c’est parce que nous avons quatre autres personnes capables de marquer sur le terrain. »

Au tour suivant, les Valkyries affronteront les Aces d’A’ja Wilson dans une série au meilleur des cinq matchs qui débutera ce dimanche à 22h00.