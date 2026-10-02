Gabby Williams devance Victor Wembanyama de neuf points pour le Trophée Alain-Gilles !

Deux ans après son premier sacre, Gabby Williams remet la main sur le Trophée Alain-Gilles, qui récompense chaque année le meilleur basketteur ou la meilleure basketteuse française !

La capitaine de l’Équipe de France a devancé Victor Wembanyama au terme d’un scrutin particulièrement indécis. Gabby Williams récolte en effet 203 points, contre 194 pour le pivot des Spurs. Signe de l’équilibre du vote : les deux joueurs ont chacun été placés douze fois en première position par les membres du jury. Evan Fournier complète le podium avec 148 points.

Jamais le trophée n’avait en tout cas connu un scrutin aussi serré. Gabby Williams succède ainsi à Valériane Ayayi, lauréate en 2025, et remporte donc pour la deuxième fois cette distinction. Seul Nando De Colo, sacré en 2015 et 2016, avait jusqu’à présent réussi à l’emporter plusieurs fois.

Une année à succès sur tous les tableaux

La Française a ainsi vécu une saison 2025/26 très riche. Avec Fenerbahçe, elle a remporté le championnat et la Coupe de Turquie, mais surtout l’Euroleague, dont elle a également été désignée meilleure défenseuse.

Partie ensuite rejoindre les Golden State Valkyries, Gabby Williams a confirmé en WNBA. Elle a été élue titulaire pour la première fois de sa carrière au All-Star Game, après avoir notamment affiché ses meilleures statistiques offensives en carrière et figuré parmi les meilleures interceptrices de la ligue.

Sa saison s’est enfin prolongée avec les Bleues lors de la Coupe du monde en Allemagne. Médaillée d’argent avec l’Équipe de France, elle a tourné à 18,7 points, 4,8 rebonds et 4,0 passes décisives de moyenne, intégrant le meilleur cinq de la compétition tout en décrochant le trophée de meilleure défenseuse.

Un exercice suffisamment complet pour lui permettre de devancer de neuf petits points Victor Wembanyama, pourtant finaliste et DPOY NBA, et d’inscrire une deuxième fois son nom au palmarès du Trophée Alain-Gilles.

Le palmarès du Trophée Alain-Gilles

2026 : Gabby Williams (Fenerbahçe Istanbul / Golden State Valkyries)

2025 : Valériane Ayayi (USK Prague)

2024 : Gabby Williams (Lyon ASVEL Féminin)

2023 : Victor Wembanyama (Levallois Metropolitans)

2022 : Laëtitia Guapo (Bourges Basket)

2021 : Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

2020 : non attribué

2019 : Rudy Gobert (Utah Jazz)

2018 : Fabien Causeur (Real Madrid)

2017 : Céline Dumerc (Basket Landes)

2016 : Nando De Colo (CSKA Moscou)

2015 : Nando De Colo (CSKA Moscou)