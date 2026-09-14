Vidéo | Le meilleur de Gabby Williams à la Coupe du Monde

Deux ans après avoir échoué à quelques centimètres de l’or olympique, sur un dernier tir au buzzer qui avait laissé les Françaises à un souffle d’un exploit historique face aux États-Unis, Gabby Williams a de nouveau retrouvé Team USA en finale d’une grande compétition.

Et, une nouvelle fois, la capitaine des Bleues a tout donné. Au terme d’un tournoi remarquable, elle a encore été l’une des meilleures Françaises lors de la finale, avec 20 points et 7 passes décisives. Sa superbe première mi-temps n’a toutefois pas suffi alors que Team USA a pris le contrôle après la pause pour finalement s’imposer 97-79.

« J’ai dit à mes coéquipières de ne pas avoir la tête basse. Il y a beaucoup de choses dont on peut être fières. On va se rappeler le sentiment qu’on a ce soir, et l’utiliser comme motivation », a-t-elle confié après le match.

Cap’tain Gabby

La déception était forcément immense. Mais la Française peut aussi mesurer le chemin parcouru. Leader technique et émotionnelle de l’équipe, elle a guidé les Bleues jusqu’à la première finale de Coupe du Monde de leur histoire.

De cette campagne restera notamment ce clip de ses plus belles actions, mais aussi ses deux distinctions individuelles : Gabby Williams a été élue meilleure défenseuse de la compétition et retenue dans le meilleur cinq du tournoi, aux côtés de Breanna Stewart, élue MVP, Jackie Young, Iyana Martin et Leonie Fiebich.

Avec 18,7 points, 4,8 rebonds, 4,0 passes décisives et 2,8 interceptions de moyenne, Gabby Williams aura été précieuse à chaque étape du parcours français, par son activité défensive, son agressivité et sa capacité à prendre ses responsabilités dans les moments importants.

Un Mondial sans médaille d’or, certes, mais un tournoi qui confirme encore un peu plus sa place parmi les toutes meilleures joueuses du basket mondial. Merci Cap’tain Gabby !