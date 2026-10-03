Gabby Williams envoie les Valkyries au deuxième tour des playoffs !

Pour connaître l’adversaire des Aces au deuxième tour, direction San Francisco où les Valkyries et les Wings disputaient un Game 3 décisif. Dans la continuité de son excellent Game 2, marqué par ses 45 points record, Arike Ogunbowale (30 points, 11/21 au tir) ouvre le score avec un 2+1.

Awak Kuier inscrit ensuite ses premiers points dans la raquette et lance un 7-0 pour les Texanes, au cours duquel Arike Ogunbowale se montre encore avec un panier derrière l’arc (11-4).

Golden State réagit avec l’entrée en jeu de ses remplaçantes. Tiffany Hayes inscrit rapidement cinq points, dont un panier avec la faute, tandis que Janelle Salaün (3 points, 1/4 au tir) décoche une flèche à longue distance (15-13). Dallas recrée un écart au début de la période suivante grâce aux bonnes premières minutes d’Odyssey Sims. L’arrière ouvre son compteur avec un panier primé avant de chiper le ballon dans les mains de Cecilia Zandalasini et de permettre à Arike Ogunbowale de finir en contre-attaque. Dans la foulée, Paige Bueckers inscrit deux lancers francs et Dallas compte huit longueurs d’avance (25-17).

Dallas prend le contrôle avant la pause

L’attaque des Wings perd ensuite en efficacité, mais Dallas garde le contrôle pendant quelques minutes avant de craquer face aux assauts de Tiffany Hayes. L’arrière sanctionne d’abord à 3-points puis attaque le panier pour finir au cercle malgré une faute d’Aziaha James, donnant l’avantage aux Valkyries (33-31).

Mais Dallas termine beaucoup mieux cette première mi-temps. Le duo Bueckers/Ogunbowale répond avec un 11-0 juste avant de rejoindre les vestiaires et permet aux Wings de reprendre les commandes (44-37).

Dallas continue sur sa lancée après la pause et compte jusqu’à 16 points d’avance. Il faut finalement un panier à 3-points de Veronica Burton pour mettre fin à une série de 15 tirs manqués consécutifs des Californiennes…

La meneuse s’illustre ensuite à la passe puisqu’elle sert Tiffany Hayes puis Gabby Williams (19 points) pour ramener Golden State à dix longueurs (55-45).

Gabby Williams porte Golden State dans le « money-time »

Au moment d’entrer dans le dernier acte, l’écart n’est plus que de cinq points et, à sept minutes de la fin de la rencontre, Kaila Charles remet les deux formations à égalité. Jessica Shepard tente de répondre, mais elle est contrée par Kiah Stokes et Veronica Burton file finir en contre-attaque pour donner l’avantage aux Californiennes (67-65). Arike Ogunbowale répond immédiatement avec un panier primé.

Alors qu’il reste moins de cinq minutes à jouer, les deux équipes perdent en efficacité. C’est finalement Gabby Williams qui fait la différence. La Française inscrit quatre points consécutifs pour redonner l’avantage à Golden State avant l’entrée dans la dernière minute (73-72).

Dallas a plusieurs occasions de reprendre les commandes, mais Jessica Shepard, Paige Bueckers puis Arike Ogunbowale se manquent tour à tour. Pressées par le temps, les Wings sont alors contraintes de faire faute sur Gabby Williams, qui ne tremble pas sur la ligne des lancers francs.

Golden State s’impose finalement 77-73 et remporte la première série de playoffs de sa jeune histoire. Les Valkyries retrouveront désormais les Aces au tour suivant, dès dimanche à 22h pour le Game 1.