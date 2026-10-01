Avec 45 points, Arike Ogunbowale entre dans l’histoire des playoffs

À dix secondes de la fin de la rencontre entre les Wings et les Valkyries, Dallas accuse trois points de retard. Paige Bueckers sert alors Arike Ogunbowale, défendue par Gabby Williams. Malgré la pression de la Française, l’ailière des Wings s’élève et plante un tir à 3-points pour envoyer le match en prolongation !

« Elle est probablement tout en haut parce qu’elle compte vraiment », répond Arike Ogunbowale, interrogée sur le fait de savoir s’il s’agissait de sa meilleure action sous les couleurs des Wings. « C’est un match où, si nous perdions, nous étions éliminées. Nous avons joué pour gagner à la fin du temps réglementaire ou en prolongation. »

Justement, dans la période supplémentaire, Arike Ogunbowale continue de s’illustrer. Alors qu’elle comptait 34 points au terme du quatrième quart-temps, l’ailière ne lève pas le pied et ouvre la prolongation avec un nouveau tir à 3-points en fin de possession.

Après avoir manqué sa tentative suivante, Arike Ogunbowale profite d’une faute flagrante de Tiffany Hayes pour convertir deux lancers francs. Elle s’offre ensuite un dernier tir primé pour donner trois points d’avance à son équipe alors qu’il reste moins de deux minutes à jouer.

Napheesa Collier dans le rétroviseur

Golden State essaie de revenir, mais Gabby Williams manque trois tirs de suite. Janelle Salaün échoue à son tour derrière l’arc. Pressées par le temps, les Valkyries sont contraintes d’envoyer Arike Ogunbowale sur la ligne des lancers francs. Son compteur atteint alors les 43 unités, ce qui lui permet de battre le record de points dans un match de playoffs, détenu depuis deux ans par Napheesa Collier.

« Évidemment que c’est spécial », admet Arike Ogunbowale sur ce record. « Nous devons faire quelque chose en playoffs. Je peux faire ça, mais cela n’aurait aucune importance si nous perdons à la fin. C’est une bénédiction et je remercie toujours Dieu à chaque fois que j’atteins un de ces paliers, mais la victoire prime sur tout. »

Finalement, Arike Ogunbowale termine la rencontre avec 45 points à 12/23 au tir et 5/8 de loin, permettant à Dallas de s’imposer d’une courte tête.

« Personnellement, je n’avais pas eu l’impression d’être agressive », avoue Arike Ogunbowale en revenant sur son Game 1 compliqué, terminé avec 10 points à 2/7 au tir. « Ce soir, j’allais continuer de tirer peu importe ce qui se passait. J’avais l’impression que prendre sept tirs, ce n’était pas suffisant pour remporter un match de playoffs. Je dois être agressive peu importe que les tirs rentrent ou non. »

Grâce à Arike Ogunbowale, les Wings restent en vie (1-1) et ont toujours l’occasion de créer la surprise en se qualifiant pour le tour suivant. Pour cela, il faudra s’imposer à San Francisco ce vendredi.