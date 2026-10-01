Arike Ogunbowale remporte son gros duel face à Gabby Williams

Après la démonstration des Valkyries dans le Game 1, les Wings étaient dos au mur. Et Arike Ogunbowale a répondu de façon spectaculaire !

L’arrière de Dallas a inscrit 45 points, nouveau record pour un match de playoffs WNBA, pour permettre aux Wings d’égaliser dans la série en s’imposant 108-100 après prolongation.

Golden State avait pourtant commencé la rencontre avec la même recette défensive que lors de la première manche. Gabby Williams prend ainsi Paige Bueckers dès la remise en jeu pour gêner la construction texane. Dallas s’adapte toutefois en faisant davantage remonter le ballon par Jessica Shepard et ses intérieures, libérant des espaces pour Arike Ogunbowale.

Pendant que Paige Bueckers reste discrète, la quadruple All-Star prend donc les commandes. Elle inscrit 16 points en première mi-temps, mais Gabby Williams lui répond avec 18 unités.

Au retour des vestiaires, Kayla Thornton permet ainsi aux Valkyries de reprendre les commandes avant que Kaila Charles ne marque au buzzer du troisième quart-temps pour placer Golden State devant.

Le duel entre les deux stars se poursuit alors jusqu’aux dernières secondes. Gabby Williams multiplie les initiatives et les Valkyries possèdent encore trois points d’avance à quinze secondes du terme.

Arike Ogunbowale arrache la prolongation

Mais Arike Ogunbowale sort alors le tir du match. Malgré la défense de Kayla Thornton, elle trouve la cible derrière l’arc à 4.1 secondes de la fin pour égaliser à 93-93 ! Golden State obtient une dernière opportunité après un temps-mort, sans parvenir toutefois à déclencher un tir.

Direction la prolongation. Et Arike Ogunbowale n’a pas terminé. Elle ouvre les cinq minutes supplémentaires par un panier à 3-points avec la planche. Gabby Williams lui répond et égalise encore à 98-98 derrière l’arc, mais l’Américaine plante un nouveau tir primé pour redonner définitivement l’avantage aux Wings (103-100).

Dallas termine le travail sur la ligne des lancers-francs pour arracher un Game 3.

Avec ses 45 points, 7 rebonds, 4 passes et 3 interceptions, Arike Ogunbowale signe ainsi une performance historique. Alysha Clark ajoute 21 points tandis que Paige Bueckers termine à seulement 10 points à 3/13 au tir.

En face, les 36 points, 7 passes, 5 rebonds et 4 interceptions de Gabby Williams n’auront pas suffi. La Française signe malgré tout son nouveau record en carrière, saison régulière et playoffs confondus.

La qualification se jouera désormais vendredi à San Francisco, lors d’un Game 3 décisif au Chase Center.