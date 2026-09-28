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Les Valkyries de Gabby Williams atomisent les Wings : + 24 !

Publié le 28/09/2026 à 7:39 Twitter Facebook

WNBA – Golden State a impressionné pour son entrée en lice en playoffs, avec un match remporté haut la main (104-80) dans une ambiance de folie face à des Wings qui ont rapidement volé en éclats devant l’intensité des Valkyries.

gabby williams valkyriesQuelle démonstration de force de la part des Valkyries ! Après avoir dominé la saison régulière, les protégées de Natalie Nakase n’ont pas manqué leur entrée en matière en playoffs, dans un Chase Center en ébullition qui s’est régalé du début à la fin. L’intensité déployée par Golden State a encore fait la différence des deux côtés du parquet, avec un collectif qui a, une nouvelle fois, su trouver les joueuses en réussite au bon moment.

Tiffany Hayes et Cecilia Zandalasini ont ainsi pris feu en première mi-temps, tandis que Gabby Williams s’est encore montrée impériale, avant que le duo Burton-Thornton ne prenne le relais.

Rien ne laissait pourtant augurer une telle démonstration après un premier quart-temps durant lequel Dallas avait fait mieux que résister, notamment grâce à une Paige Bueckers impressionnante (21-20). Puis tout a basculé en un claquement de doigts, principalement grâce à la folle série de Tiffany Hayes, qui a inscrit 13 points consécutifs entre la fin du premier acte et le début du deuxième.

Ses trois tirs à 3-points ont fait chavirer le Chase Center. L’arrière ne s’est pas arrêtée là, trouvant ensuite Kayla Thornton pour un panier primé en transition qui a contraint les Wings à poser un premier genou à terre (32-24).

Irrésistibles Valkyries !

Mais les Texanes n’avaient encore rien vu ! Après deux paniers consécutifs de Gabby Williams, Cecilia Zandalasini a pris feu, entre deux flèches à 3-points et deux « and-one » qui n’ont fait que creuser l’écart. Veronica Burton s’est également montrée précieuse à deux reprises derrière l’arc (58-31).

Après avoir bu la tasse en encaissant un terrible 37-11 en dix minutes, Dallas a encore souffert au retour des vestiaires. Cette fois, Kayla Thornton, Cecilia Zandalasini, Janelle Salaün et Kaitlyn Chen se sont chargées d’artiller de loin pour maintenir la cadence (83-50).

Le dernier acte a permis à Aminata Gueye d’inscrire ses deux premiers points en WNBA sur un « pick-and-roll » exécuté avec Kaitlyn Chen, puis de délivrer sa première passe décisive sur un tir à 3-points de Gabby Williams (92-56). Après avoir compté jusqu’à 36 longueurs d’avance, Golden State a progressivement levé le pied pour finalement s’imposer 104-80, après un ultime panier primé de Kaitlyn Chen.

Les Wings se relèveront-elles d’un tel affront ? Réponse mercredi soir au College Park Center d’Arlington.

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