Maxime Raynaud n’a désormais plus besoin des « petites roues »

Après une superbe première saison consacrée à la découverte de la NBA, Maxime Raynaud avance désormais en terrain plus familier. Le Français connaît le fonctionnement d’un « training camp », les attentes de ses entraîneurs et le déroulement de la présaison. Des repères précieux alors que les séances se partagent entre travail individuel le matin et opposition l’après-midi.

« Ça se passe bien. Nous faisons beaucoup de cinq-contre-cinq et il y a beaucoup de contacts l’après-midi, tandis que les matinées sont davantage consacrées à l’apprentissage », explique-t-il. « Tout le monde essaie de monter progressivement en puissance à son rythme. La saison est encore loin mais, jusqu’ici, tout se passe bien. »

Des kilos qui ne freinent pas ses déplacements

Maxime Raynaud profite surtout de ce camp pour mesurer les bénéfices de son travail estival. L’intérieur a pris neuf kilos afin de mieux résister aux contacts et de répondre aux exigences physiques de son poste. Une évolution déjà perceptible avec l’Equipe de France dans plusieurs secteurs de son jeu.

« Je suis un peu plus solide sur mes mouvements, meilleur au rebond pour poser mes écrans de retard, et j’imagine que mes écrans doivent aussi être un peu plus difficiles à encaisser », sourit-il. « Je continue de bien me déplacer et mes articulations ne me font absolument pas souffrir. Pour l’instant, tout est positif. »

Le Français ressent particulièrement cette différence lorsqu’il doit terminer près du cercle.

« Je peux finir avec davantage de puissance parce qu’on me bouge moins facilement. Lorsque je saute et que quelqu’un essaie de me pousser, le contact a moins d’impact. La prise de poids a été progressive pendant tout l’été. Ce n’est pas comme si on m’avait ajouté neuf kilos il y a deux jours. Je me sens bien et cela paraît naturel. C’est la meilleure chose qui pouvait arriver. »

Cette deuxième préparation n’a également plus grand-chose à voir avec celle vécue un an plus tôt. Maxime Raynaud connaît maintenant les joueurs, les entraîneurs et la manière dont les différentes étapes de la présaison vont s’enchaîner. Une expérience supplémentaire qui s’accompagne logiquement d’exigences plus élevées.

« Les petites roues ont clairement été retirées », reconnaît-il. « Nous avons maintenant une saison derrière nous. Nous sommes donc censés comprendre les choses plus rapidement et savoir quel sera notre rôle. Les entraîneurs doivent également s’occuper des nouveaux rookies. Cela ne veut pas dire qu’ils ne continuent pas de nous accompagner. Ils ne vont pas entraîner un joueur de deuxième année comme un vétéran de quinze ans, mais ils passent toujours du temps à nous enseigner les mêmes concepts. »

Collectivement, la défense constitue la principale priorité du camp. La saison passée, les nombreuses blessures avaient empêché l’équipe d’établir une véritable ligne directrice. Cette fois, le groupe veut construire son identité depuis ce côté du terrain.

En attaque, l’accent est placé sur le mouvement et le jeu en « split » autour des intérieurs. Un dispositif qui doit permettre à Maxime Raynaud, tout comme Domantas Sabonis, d’exploiter sa qualité de passe depuis le poste haut.

« L’intérieur reçoit le ballon pour lancer les écrans entre extérieurs. Ensuite, tout dépend de la réaction de la défense. Si une coupe dans le dos est disponible, je fais la passe. Sinon, je peux effectuer une petite remise, jouer un main-à-main ou enchaîner sur un pick-and-roll. »

Toujours faire ses preuves

Malgré une première saison encourageante, le 42e choix de la Draft 2025 refuse de considérer sa place comme acquise. La hiérarchie doit encore se préciser au fil de la présaison, tandis que Domantas Sabonis retrouvera naturellement sa place dans le cinq de départ.

« Honnêtement, je ne sais même pas si certaines situations sont déjà réglées. Nous n’avons encore joué aucun match », tempère-t-il. « Je ne pense plus vraiment à la Draft. C’était important pour moi la saison dernière parce qu’elle venait d’avoir lieu et que je ressentais le besoin de faire mes preuves. Je pense avoir fait du bon travail, mais je dois maintenant recommencer au sein d’une équipe qui veut davantage gagner. Je dois apporter ma contribution dans ce domaine. »

Le Français attend donc avec impatience de pouvoir se mesurer à une autre formation. Les oppositions internes ne suffisent pas toujours à évaluer le véritable niveau d’une équipe.

« Quand on joue uniquement les uns contre les autres, on peut avoir l’impression d’être très bons ou, au contraire, de devoir énormément progresser dans certains domaines. On découvre réellement où l’on en est lorsqu’on affronte une autre équipe. Je veux voir si nous pouvons appliquer en match tout ce que nous travaillons à l’entraînement. »

Maxime Raynaud se réjouit enfin du leadership exercé par les joueurs, notamment lorsqu’il s’agit de responsabiliser le groupe et de maintenir un haut niveau d’intensité. Quant à ses objectifs personnels, l’intérieur préfère encore patienter avant de les dévoiler.

« Il me reste deux semaines de présaison pour les définir précisément. Vous pourrez me reposer la question un peu plus tard », conclut-il.

Maxime Raynaud Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 SAC 74 26:32 57.1 32.4 78.6 1.9 5.6 7.5 1.4 2.3 0.5 1.3 0.5 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.