Maxime Raynaud retenu dans le deuxième meilleur cinq des rookies

Après Victor Wembanyama en 2024, puis Zaccharie Risacher et Alex Sarr en 2025, c’est au tour de Maxime Raynaud d’être sélectionné dans une « All-Rookie Team » en 2026 !

Plus exactement, le Français intègre la « All-Rookie Second Team », en compagnie de Jeremiah Fears (Pelicans), Ace Bailey (Jazz), Collin Murray-Boyles (Raptors) et Derik Queen (Pelicans). Histoire de récompenser sa belle (et inattendue) saison rookie, après n’avoir pourtant été drafté qu’en 42e position par les Kings en 2025.

La « All-Rookie First Team » est quant à elle composée du Rookie de l’année Cooper Flagg (Mavericks) et de son dauphin Kon Knueppel (Hornets), ainsi que de VJ Edgecombe (Sixers), Dylan Harper (Spurs) et Cedric Coward (Grizzlies). C’est exactement le Top 5 du vote pour le trophée de « Rookie of the Year 2026 ».

Les 100 votants ont en tout cas retenu trois joueurs à l’unanimité dans le meilleur cinq : Cooper Flagg (200 points), Kon Knueppel (200 points) et VJ Edgecombe (200 points). Dylan Harper (193 points) n’en était pas loin non plus.

La cinquième place de la « All-Rookie First Team » était elle plus indécise, sauf que Cedric Coward (125 points) a finalement été préféré à Maxime Raynaud (110 points), Derik Queen (110 points), Jeremiah Fears (109 points) ou Ace Bailey (107 points). Collin Murray-Boyles (66 points) s’est lui démarqué par rapport à Ryan Kalkbrenner (43 points), un trop court pour apparaître dans la « All-Rookie Second Team ».