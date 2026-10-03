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Quentin Grimes espère une place dans le cinq majeur des Lakers

Publié le 3/10/2026 à 8:21 Twitter Facebook

NBA – Parmi les principales recrues de l’été des Lakers, Quentin Grimes compte bien gagner sa place de titulaire aux côtés de Luka Doncic, Austin Reaves et Walker Kessler.

Quentin GrimesOn le sait, les Lakers connaissent déjà trois de leurs titulaires pour la saison prochaine et il s’agit de leur nouveau « Big Three », composé de Luka Doncic, Austin Reaves et Walker Kessler. Ne reste donc plus qu’à déterminer les deux derniers membres du cinq de départ.

Et l’un des principaux prétendants se nomme Quentin Grimes. Recruté pour 60 millions de dollars sur quatre ans, le « choix évident » à ses yeux, il débarque en effet à Los Angeles avec la ferme intention de rebattre les cartes sur les postes extérieurs, après les départs de LeBron James et Rui Hachimura.

« On veut être compétitif chaque jour à l’entraînement et je veux me battre pour [une place de titulaire]. Mais je veux la mériter, car on ne veut pas que les choses nous soient données », a assumé celui qui côtoyait déjà Luka Doncic chez les Mavericks. « Donc je pense que toute cette compétition, le fait d’aller sur le parquet et de se battre pour une place dans le cinq, ça va être énorme pour notre équipe. »

Un rôle à jouer en défense

Auteur de deux saisons solides statistiquement chez les Sixers (15,7 points, 4,1 rebonds, 3,6 passes et 1 interception à 35 % à 3-points), Quentin Grimes sait qu’il lui faudra avant tout peser en défense.

Bonne nouvelle : le joueur de 26 ans entend justement s’appuyer sur ses qualités dans ce secteur pour prendre l’avantage sur Jake LaRavia, Matisse Thybulle, Adou Thiero ou encore Ziaire Williams. Comme il avait déjà pu le montrer à New York, lors de ses débuts dans la ligue.

« Tout le monde cherche à avoir des responsabilités, quelles qu’elles soient, et la mienne se trouve de ce côté du parquet », a-t-il prévenu. « Je sais déjà ce dont je suis capable en attaque et [les adversaires] le savent très bien aussi. Donc en sachant ça, je veux maintenant pouvoir défendre chaque soir sur le meilleur attaquant, relever ce défi, être compétitif et tout faire pour aider cette équipe à gagner. C’est la seule chose qui m’importe. »

Quentin Grimes Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2021-22 NY 46 17:05 40.4 38.1 68.4 0.5 1.5 2.0 1.0 1.6 0.7 0.6 0.2 6.0
2022-23 NY 71 29:52 46.8 38.6 79.6 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 0.7 1.0 0.4 11.3
2023-24 DET 6 19:10 21.4 14.3 90.9 0.2 1.8 2.0 2.3 1.5 0.8 1.2 0.7 5.3
2023-24 NY 45 20:13 39.5 36.3 70.6 0.3 1.6 2.0 1.2 1.5 0.7 0.5 0.1 7.3
2024-25 DAL 47 22:46 46.3 39.8 76.5 0.6 3.2 3.8 2.1 1.7 0.7 1.3 0.2 10.2
2024-25 PHI 28 33:41 46.9 37.3 75.2 1.0 4.1 5.2 4.5 2.1 1.5 2.9 0.4 21.9
2025-26 PHI 75 29:25 45.0 33.4 84.0 0.6 3.0 3.6 3.3 2.1 0.9 1.8 0.4 13.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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