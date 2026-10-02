Myles Turner persuadé qu’il retournera en Finales NBA un jour

« Oh oui, il ne se passe pas un jour sans que je le fasse. » Plus d’un an après, Myles Turner n’arrête pas de penser à l’occasion manquée de 2025. Aux côtés de Tyrese Haliburton, les Pacers et lui ont atteint les Finales, perdues à l’issue du Game 7 face au Thunder.

« Être passé si près d’atteindre son plus grand objectif et de réaliser ses plus grands rêves, puis voir tout s’écrouler sous ses yeux, forcément, ça laisse une trace durable », affiche aujourd’hui l’intérieur interrogé par NBC Sports.

L’image forte qui lui vient en tête ? La grave blessure de son meneur de jeu de l’époque bien sûr, après laquelle les chances des Pacers de l’emporter ont été amenuisées.

« Mais personnellement, c’était surtout le fait de rentrer aux vestiaires à la mi-temps avec l’avantage au score et d’avoir réellement une chance de gagner le match », se souvient Myles Turner.

Car sa formation était encore en lice à ce moment du match. « On avait une vraie opportunité, et les choses n’ont tout simplement pas tourné en notre faveur. Il faut réunir plusieurs éléments pour gagner les Finales NBA. Une partie, c’est aussi une question de chance. Malheureusement, on n’en a pas eu suffisamment. »

Entretenir la flamme

Cette occasion manquée peut le hanter, « mais en même temps, ça entretient aussi cette flamme ». Une flamme préservée à l’inverse des champions NBA qui, selon lui, auraient tendance à « se reposer sur leurs lauriers. On a le sentiment d’avoir tout accompli, d’avoir fait tout ce qu’on était censé faire. »

Il ajoute : « Pour moi, être passé si près du but sans parvenir à atteindre l’objectif ultime me laisse simplement la porte ouverte pour y retourner. » Le souci est qu’il est désormais bien moins placé pour y parvenir à nouveau.

On se souvient qu’en raison d’un différend avec les dirigeants des Bucks, sur le montant de son nouveau contrat, le pivot avait préféré s’engager avec les Bucks pour rejoindre Giannis Antetokounmpo. Après une saison noire sans playoffs, le Grec a depuis quitté le navire pour Miami. Avec le retour de Tyrese Haliburton, les Pacers sont attendus bien plus haut à l’Est que les Bucks cette saison.

En pensant sans doute plus long terme, Myles Turner en est pourtant persuadé : « Je sais que je retournerai en Finales. C’est quelque chose que je me répète, que je dis à voix haute, et je veux simplement continuer à travailler pour y arriver. Mais ça ne va pas m’être donné sur un plateau : au bout du compte, il y aura des épreuves et des difficultés à surmonter pour y parvenir, et je suis prêt à affronter tout ça. »

Avec les Bucks, avec qui il a encore deux années de contrat ? Une chose est sûre, il veut y regoûter. « Il n’y a pas de plus grande scène dans le basket que les Finales NBA. Vous êtes le seul spectacle à la télévision. Les championnats à l’étranger sont, pour la plupart, terminés. Tout le monde vous regarde, surtout dans un Game 7. […] C’est un moment magnifique. Il n’y a rien de plus poétique que de vivre un moment comme celui-là », formule-t-il.

Myles Turner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 IND 60 22:47 49.8 21.4 72.7 1.1 4.4 5.5 0.7 2.6 0.4 1.1 1.4 10.3 2016-17 IND 81 31:22 51.0 34.5 80.9 1.7 5.6 7.3 1.3 3.2 0.9 1.3 2.1 14.5 2017-18 IND 65 28:15 47.9 35.7 77.7 1.4 5.0 6.4 1.3 2.9 0.6 1.5 1.8 12.7 2018-19 IND 74 28:38 48.7 38.8 73.6 1.4 5.8 7.2 1.6 2.6 0.8 1.4 2.7 13.3 2019-20 IND 62 29:27 45.7 34.4 75.1 1.4 5.2 6.6 1.2 2.7 0.7 1.4 2.1 12.1 2020-21 IND 47 30:57 47.7 33.5 78.2 1.3 5.2 6.5 1.0 3.5 0.9 1.4 3.4 12.6 2021-22 IND 42 29:24 50.9 33.3 75.2 1.5 5.5 7.1 1.0 2.8 0.7 1.3 2.8 12.9 2022-23 IND 62 29:26 54.8 37.3 78.3 1.4 6.1 7.5 1.4 3.5 0.6 1.7 2.3 18.0 2023-24 IND 77 26:58 52.4 35.8 77.3 1.5 5.5 6.9 1.3 3.0 0.5 1.4 1.9 17.1 2024-25 IND 72 30:12 48.1 39.6 77.3 1.3 5.3 6.5 1.5 2.5 0.8 1.7 2.0 15.6 2025-26 MIL 71 26:56 44.0 38.3 74.0 1.1 4.3 5.3 1.5 2.6 0.7 1.2 1.6 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.