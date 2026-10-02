Bub Carrington avoue que les Wizards ont « freiné » pour récupérer AJ Dybantsa

Il y a certaines choses qu’il vaut sans doute mieux ne pas dire à voix haute. Bub Carrington vient peut-être d’en faire l’expérience en évoquant la saison passée des Wizards.

Interrogé par WUSA9 sur la différence entre le Washington actuel et celui de la saison dernière, le meneur de 21 ans a ainsi expliqué que les jeunes joueurs pouvaient désormais davantage se lâcher.

« On ne nous avait pas encore dit d’être la meilleure version de nous-mêmes », commence-t-il, avant de préciser sa pensée. « On essayait d’avoir AJ Dybantsa. Ce n’est pas un secret. »

Un aveu explicite alors que les Wizards avaient effectivement terminé avec le pire bilan de NBA, à 17 victoires pour 65 défaites, avant de gagner la « lottery » puis de sélectionner AJ Dybantsa en première position de la Draft.

« Plus personne n’a de menottes »

« Mais maintenant, plus personne n’a de menottes. Tout le monde a été libéré de ses chaînes », poursuit Bub Carrington, avec une image qui ne devrait pas beaucoup plaire aux dirigeants de Washington.

Dès février dernier, la gestion de l’effectif des Wizards faisait clairement pensé à du « tanking ». Lors d’un match face aux Kings, Brian Keefe avait notamment laissé Bub Carrington, Bilal Coulibaly ou Khris Middleton sur le banc durant toute la fin de rencontre, pour terminer avec plusieurs joueurs davantage habitués à la G-League.

Washington avait finalement remporté cette rencontre, mais Bub Carrington vient désormais confirmer que la perspective de récupérer AJ Dybantsa était bien présente dans les esprits.

La situation a totalement changé cet été. Avec AJ Dybantsa, mais aussi Trae Young et Anthony Davis, les Wizards ne cachent plus leurs ambitions. « On peut enfin être nous-mêmes » conclut Bub Carrington…