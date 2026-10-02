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Bub Carrington avoue que les Wizards ont « freiné » pour récupérer AJ Dybantsa

Publié le 2/10/2026 à 15:32 Twitter Facebook

NBA – Bub Carrington a reconnu que les jeunes Wizards avaient été « freinés » la saison passée, alors que Washington cherchait à maximiser ses chances de récupérer AJ Dybantsa à la Draft.

Bub CarringtonIl y a certaines choses qu’il vaut sans doute mieux ne pas dire à voix haute. Bub Carrington vient peut-être d’en faire l’expérience en évoquant la saison passée des Wizards.

Interrogé par WUSA9 sur la différence entre le Washington actuel et celui de la saison dernière, le meneur de 21 ans a ainsi expliqué que les jeunes joueurs pouvaient désormais davantage se lâcher.

« On ne nous avait pas encore dit d’être la meilleure version de nous-mêmes », commence-t-il, avant de préciser sa pensée. « On essayait d’avoir AJ Dybantsa. Ce n’est pas un secret. »

Un aveu explicite alors que les Wizards avaient effectivement terminé avec le pire bilan de NBA, à 17 victoires pour 65 défaites, avant de gagner la « lottery » puis de sélectionner AJ Dybantsa en première position de la Draft.

« Plus personne n’a de menottes »

« Mais maintenant, plus personne n’a de menottes. Tout le monde a été libéré de ses chaînes », poursuit Bub Carrington, avec une image qui ne devrait pas beaucoup plaire aux dirigeants de Washington.

Dès février dernier, la gestion de l’effectif des Wizards faisait clairement pensé à du « tanking ». Lors d’un match face aux Kings, Brian Keefe avait notamment laissé Bub Carrington, Bilal Coulibaly ou Khris Middleton sur le banc durant toute la fin de rencontre, pour terminer avec plusieurs joueurs davantage habitués à la G-League.

Washington avait finalement remporté cette rencontre, mais Bub Carrington vient désormais confirmer que la perspective de récupérer AJ Dybantsa était bien présente dans les esprits.

La situation a totalement changé cet été. Avec AJ Dybantsa, mais aussi Trae Young et Anthony Davis, les Wizards ne cachent plus leurs ambitions. « On peut enfin être nous-mêmes » conclut Bub Carrington…

Saison par saison — Carlton Carrington
Moyennes par match. Le rang NBA de la saison est indiqué sous la valeur quand le joueur est dans les 30 premiers.
Saison du joueur MJ MIN PTS/M REB/M PD/M Int./match CTR/M 3 pts marqués % aux tirs % à 3 pts % aux lancers Pertes de balle +/- Bilan
2024-25
WAS · 19 ans
 82 30,0 9,8 4,2 4,4 0,7 0,3 1,7 40,1 % 33,9 % 81,2 % 1,7 -9,7 18-64
2025-26
WAS · 20 ans
 82 27,7 10,7 3,4 4,6 0,6 0,2 2,1 42,4 % 40,8 % 73,0 % 2,3 -9,1 17-65
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Coordinateur du site éditorial Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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