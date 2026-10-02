Les Blazers licencient leur nouveau commentateur… huit heures après son embauche

Huit heures. C’est le temps qu’aura tenu Braiden Bell en tant que commentateur play-by-play des Blazers. Jeudi, le journaliste a été licencié à peine quelques heures après l’annonce de son embauche.

Et la raison résonne avec l’actualité française. Car peu de temps après l’annonce de son recrutement, la chaîne de l’Oregon KGW a déterré des tweets racistes et misogynes qu’il avait publiés entre 2012 et 2013, lorsqu’il était encore adolescent. Son compte est toujours actif, mais il est passé en privé depuis le début de la controverse.

Si la teneur exacte de ces publications n’a pas été révélée, la franchise a immédiatement réagi. En plus de se séparer du commentateur, qui s’apprêtait à décrocher son premier poste en NBA, Portland a publié un communiqué.

« Les Trail Blazers ont une tolérance zéro envers les propos racistes, sexistes ou blessants. Les publications sur les réseaux sociaux de notre commentateur, dont l’arrivée venait d’être annoncée, enfreignent clairement les règles de l’équipe et de la ligue, ainsi que nos valeurs et nos attentes. Nous ne donnerons donc pas suite à son recrutement. »

Il devait remplacer une icône locale

À moins d’un mois du début de saison, les Blazers se retrouvent donc sans commentateur. Une situation d’autant plus délicate qu’ils avaient choisi (pour des raisons de coût…) de se séparer de Kevin Calabro, présent à l’antenne depuis plus de dix ans et qui s’était pourtant dit prêt à poursuivre l’aventure.

Une solution pourrait toutefois rapidement émerger avec Kyle Draper, finaliste du processus de recrutement et ancien commentateur des Kings. Cela ne change toutefois rien au constat dressé par Portland, qui reconnaît avoir failli dans son processus de sélection.

« Le poste de commentateur play-by-play s’appuie sur un long héritage d’excellence, à l’antenne comme sur le plan humain, et nous maintenons ce niveau d’exigence sans exception. Nous n’avons pas été à la hauteur de nos propres standards dans ce processus, et nous présentons nos excuses aux fans des Blazers et à Rip City. Nous sommes convaincus que toute personne qui fait partie de Rip City doit se sentir la bienvenue et en sécurité, et nous veillerons à ce que notre nouveau commentateur incarne ces valeurs. Nous ferons mieux. » a promis la franchise.

De quoi ternir un peu plus l’image du nouveau propriétaire Tom Dundon auprès des supporters de la franchise…