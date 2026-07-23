Le nouveau propriétaire des Blazers se sépare des voix historiques

La politique de réduction des coûts engagée par Tom Dundon continue de faire des victimes à Portland. Après une importante vague de licenciements au printemps, le nouveau propriétaire des Blazers a cette fois profondément remanié le département chargé des retransmissions des matchs, avec le départ de plusieurs voix historiques.

Le plus marquant est celui de Kevin Calabro, commentateur emblématique des Blazers depuis près de dix ans.

La voix des matchs de Portland à la télévision depuis 2016 a vu son contrat expirer le 30 juin. Lundi, les Blazers lui ont présenté une nouvelle proposition, largement revue à la baisse. Une offre que le journaliste a déclinée sans hésiter. « La décision a été facile : cela ne valait pas le coup. C’est triste, parce que l’effectif et les personnes qui travaillent là-bas sont formidables », a-t-il confié à The Athletic.

Âgé de 69 ans, Kevin Calabro précise qu’il ne prend pas sa retraite et souhaite continuer à commenter des rencontres. Avant Portland, il avait notamment été la voix des SuperSonics pendant plus de vingt ans, de 1987 jusqu’au déménagement de la franchise en 2008.

Table rase dans les équipes média

Kevin Calabro n’est pas le seul à quitter la franchise. Le commentateur radio Travis Demers, en poste depuis sept saisons, n’a lui non plus pas été prolongé après l’expiration de son contrat. Selon The Athletic, un retour dans un rôle plus limité n’est toutefois pas totalement exclu.

Son consultant Michael Holton quitte également les Blazers après 19 saisons passées au sein de la franchise. Ancien joueur de Portland entre 1986 et 1988, il occupait depuis neuf ans le rôle de consultant radio, tout en intervenant lors des émissions d’avant et d’après-match à la télévision.

Le renouvellement se poursuit aussi en plateau. Ainsi, Neil Everett, ancien d’ESPN arrivé en 2021 pour présenter les émissions lors des déplacements de l’équipe, ne reviendra pas. Même sort pour Jamie Hudson, présente depuis cinq saisons, ainsi que pour Tom Haberstroh, spécialiste des stats à l’antenne ces trois dernières années.