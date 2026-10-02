Enfin de la stabilité pour Landry Shamet

Cette fois, Landry Shamet peut aborder le « training camp » l’esprit tranquille. Après deux saisons à devoir gagner sa place chez les Knicks avec un contrat non garanti, l’arrière de 29 ans a été récompensé cet été par un contrat de 24 millions de dollars sur quatre ans.

Une forme de consécration pour un joueur dont l’avenir à New York est longtemps resté incertain. Lors de son premier camp avec la franchise, en 2024, Landry Shamet semblait bien parti pour intégrer l’effectif avant de se luxer l’épaule durant la présaison. Coupé, il avait accepté de poursuivre sa rééducation avec les Knicks de Westchester, en G-League, avant d’être rappelé par New York au mois de décembre.

Un an plus tard, il s’était de nouveau présenté au camp sans la moindre garantie de conserver sa place. La retraite inattendue de Malcolm Brogdon avait finalement libéré une place dans l’effectif, dont Landry Shamet allait pleinement profiter.

Des playoffs décisifs

Durant la saison régulière, le shooteur a tourné à 9.3 points de moyenne, avec 39.2 % de réussite derrière l’arc. Mais c’est surtout pendant les playoffs qu’il a fait basculer son destin. Longtemps en retrait dans la rotation de Mike Brown, Landry Shamet savait que son occasion pouvait arriver à tout moment.

« Les playoffs sont particuliers de ce point de vue », a-t-il expliqué. « J’avais déjà vécu ce genre de situation auparavant : vous restez assis, vous ne faites pas partie de la rotation, mais vous savez que vous pouvez être appelé un ou deux matchs plus tard et que l’équipe peut avoir besoin de vous. J’avais simplement le sentiment d’avoir déjà vu ce film. Et cela a fonctionné. »

Lors de la finale de la conférence Est, il a ainsi transformé 11 de ses 12 tentatives à 3-points. Une adresse record qui lui a permis de s’installer dans la rotation, avant d’inscrire 13 points en sortie de banc lors de chacun des deux premiers matchs des Finals. Sur l’ensemble des playoffs, il a tourné à 47.5 % derrière l’arc et contribué au titre décroché par les Knicks.

« D’une certaine manière, cela me rend fier de moi », a-t-il confié au sujet de son nouveau contrat. « C’est pour cela que l’on traverse les périodes difficiles, les moments compliqués et ceux où l’on doute. En général, il y a de très belles choses qui vous attendent de l’autre côté. »

Une continuité inédite dans sa carrière

Depuis son arrivée en NBA en 2018, Landry Shamet a porté les couleurs de Philadelphie, des Clippers, de Brooklyn, Phoenix, Washington puis New York. Il n’avait encore jamais passé trois saisons consécutives avec la même franchise. La confiance accordée par les Knicks lui apporte donc une stabilité nouvelle, tant sur le plan sportif que personnel.

« Être soutenu et recevoir une telle proposition me donne beaucoup de recul et de gratitude », a-t-il poursuivi. « Cammi, ma fiancée, et moi pouvons rester ici, à New York, et continuer à construire tout cela. C’est assez spécial. Qu’on me demande de participer à la suite de cette aventure est une marque d’humilité et j’en suis reconnaissant chaque jour. Cela signifie beaucoup. »

Cette sécurité ne doit toutefois pas modifier son approche. « Je ne veux pas baisser de niveau ni devenir complaisant. Ce n’est absolument pas mon état d’esprit », a-t-il précisé. « Cela fait simplement du bien de savoir que je n’ai plus cette énorme pression aux fesses pendant le camp. »