Rui Hachimura sera plus qu’un simple shooteur pour Tyronn Lue

La page Kawhi Leonard – James Harden désormais tournée, Tyronn Lue est à la recherche de nouveaux leaders offensifs pour que les Clippers restent compétitifs. Aux côtés de Darius Garland, et alors que Brandon Ingram ou Bradley Beal vont manquer la reprise, Rui Hachimura sera l’un de ceux-là.

Après trois ans chez les Lakers, le Japonais a décidé cet été de passer chez « l’ennemi » voisin. « Ma priorité, c’était de pouvoir gagner. Entre la construction de leur effectif, la structure de l’équipe et leur style de jeu, j’ai le sentiment que les Clippers m’offraient la meilleure opportunité », justifiait-il en août.

Mais en sachant aussi qu’en rejoignant cette équipe, il allait gagner en responsabilités. Lors de son « media day », le joueur de 28 ans dit vouloir apporter une présence physique, notamment au rebond. Et du tir bien sûr, secteur dans lequel il excelle depuis son arrivée en Californie.

« L’adresse, c’est le domaine dans lequel j’ai beaucoup progressé. Ce sont les choses dont l’équipe a aussi besoin pour gagner. J’ai parlé à Ty Lue et son équipe, c’est le genre de chose sur lequel ils mettent l’accent et veulent que je fasse. Donc ce rôle m’enthousiasme », affiche-t-il d’ailleurs.

Chez les Lakers, Rui Hachimura bénéficiait bien (globalement) du statut de titulaire, mais était plutôt cantonné à un rôle de joueur posté dans les corners, pour pouvoir dégainer de loin. Ce qu’il a fait particulièrement bien ces trois dernières années : trois saisons de suite à au moins 41% de réussite derrière l’arc !

Le meilleur pourcentage à 3-points de tous les temps en playoffs

« On sait qu’il est le meilleur shooteur à 3-points de tous les temps en playoffs », lâche Tyronn Lue, en référence au statut de son joueur acquis lors de sa dernière campagne. En tournant à près de 57% de réussite avec les Lakers, il a fait grimper son pourcentage en phases finales à 51.6%. Ce qui représente bien le meilleur pourcentage de l’histoire.

Mais Tyronn Lue voit plus grand avec sa recrue. « On va élargir son jeu. Le faire jouer au poste davantage, sur les duels favorables, lui permettre de jouer davantage avec son ‘pull-up’ à mi-distance. On va lui en demander beaucoup, de marquer davantage et de manière différente par rapport au passé », énumère le technicien.

Drafté en 9e position lors de la Draft 2019 par les Wizards, le natif de Toyama n’a jamais vraiment joué les premiers rôles offensifs jusqu’ici. Sa meilleure moyenne au « scoring » est de 13.8 points lors de sa deuxième saison. Aux Clippers, il pourrait rapidement dépasser ce sommet.

Mais son coach aimerait également « qu’il redevienne un très bon rebondeur, quand il est arrivé dans la ligue, il était meilleur. Sa taille, sa capacité à changer en défense, à jouer à différents postes en attaque… On se souvient de cette série face à Denver, je crois qu’il a commencé par défendre sur le Joker (Nikola Jokic) pour démarrer la série. Donc ça m’enthousiasme de pouvoir l’utiliser de différentes façons. »

Rui Hachimura Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 WAS 48 30:05 46.6 28.7 82.9 1.6 4.5 6.1 1.8 2.2 0.8 1.1 0.2 13.5 2020-21 WAS 57 31:32 47.8 32.8 77.0 0.9 4.6 5.5 1.4 2.1 0.8 1.2 0.1 13.8 2021-22 WAS 42 22:27 49.1 44.7 69.7 0.6 3.2 3.8 1.1 1.3 0.5 0.8 0.2 11.3 2022-23 LAL 33 22:22 48.5 29.6 72.1 1.0 3.7 4.7 0.7 1.0 0.2 0.5 0.4 9.6 2022-23 WAS 30 24:16 48.8 33.7 75.9 0.6 3.6 4.3 1.2 1.3 0.4 1.2 0.4 13.0 2023-24 LAL 68 26:51 53.7 42.2 73.9 0.9 3.5 4.3 1.2 1.5 0.6 0.7 0.4 13.6 2024-25 LAL 59 31:41 50.9 41.3 77.0 1.3 3.7 5.0 1.4 1.8 0.8 0.8 0.4 13.1 2025-26 LAL 68 28:20 51.4 44.3 69.4 0.6 2.7 3.3 0.8 1.6 0.6 0.6 0.3 11.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.