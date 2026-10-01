Les Warriors visent le Top 3 en défense avec Frank Vogel

Les Warriors le savent : s’ils veulent inverser la tendance après avoir manqué les playoffs pour la quatrième fois en sept ans, ils vont devoir se réinventer. La saison dernière, la franchise californienne avait terminé avec la 19e attaque et la 16e défense de la ligue. Incapable d’exceller dans un secteur ou dans l’autre, Golden State a pourtant décidé de miser sur la continuité cet été, avec seulement trois recrues au rôle relativement limité…

Parmi les joueurs restés en place, on retrouve tout de même quelques spécialistes de la défense. En plus de Gary Payton II et Draymond Green, De’Anthony Melton devrait, par sa polyvalence, jouer un rôle clé dans ce compartiment. Car les Warriors ont bien pour ambition de redevenir dominants de ce côté du terrain.

« On ne sera pas ciblés, c’est à nous de cibler nos adversaires », a expliqué l’arrière au San Francisco Chronicle. « Il faut frapper les premiers, puis frapper encore. On veut être dans le Top 3 de la ligue en défense. […] Nous nous préparons à présenter un visage un peu différent. Tout le monde est habitué à voir les Warriors pratiquer un certain style de jeu, mais cette saison, nous voulons y ajouter davantage de dureté et de combativité. »

« Notre objectif est de limiter le meilleur scoreur adverse »

Une nouvelle identité qui passera par une intensité défensive décuplée, sous l’impulsion de Frank Vogel, nouveau premier assistant de Steve Kerr et responsable de la défense. Sur ses onze saisons comme entraîneur principal en NBA, cinq de ses équipes ont en effet terminé dans le Top 3 défensif.

« Il va nous apporter un profil différent, notamment dans la défense sur le porteur. Il possède une excellente approche défensive lorsqu’il s’agit de contenir les meilleurs joueurs adverses », apprécie déjà De’Anthony Melton.

Freiner les stars adverses sera justement l’une des priorités de l’ancien coach des Lakers. D’autant plus que les Warriors ont laissé six joueurs inscrire plus de 40 points face à eux en 2025/26 : Aaron Gordon, Luka Doncic, Matas Buzelis, Immanuel Quickley, Anthony Edwards mais également Victor Wembanyama.

« Ma philosophie reste la même : nous ne voulons concéder ni paniers faciles près du cercle ni tirs à trois points. Nous ne voulons sacrifier ni l’un ni l’autre », a expliqué Frank Vogel. « Beaucoup d’entraîneurs choisissent pourtant de privilégier un aspect : ‘Nous allons accepter les tirs à trois points’ ou ‘Nous allons protéger la raquette et délaisser la ligne extérieure.’ Pour être une grande défense, il faut être capable d’enchaîner plusieurs efforts sur une même possession. Notre objectif est donc de retirer le ballon des mains du meilleur scoreur adverse, tout en neutralisant également les joueurs de complément. Nous ne voulons pas simplement nous dire : ‘Nous pouvons vivre avec les tirs des role players.’ » Un discours intéressant… mais pas forcément simple à mettre en œuvre.