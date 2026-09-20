Frank Vogel récupère les clés de la défense des Warriors

Après deux ans à le courtiser, Steve Kerr a enfin convaincu Frank Vogel de rejoindre son staff. L’ancien entraîneur des Pacers, du Magic, des Lakers et des Suns sera chargé de diriger la défense des Warriors, en remplacement de Jerry Stackhouse.

La répartition des responsabilités sera très claire. Steve Kerr collaborera avec Bruce Fraser, Seth Cooper et son fils Nicholas sur le plan offensif. Frank Vogel aura quant à lui les clés de la défense, avec l’aide de Jacob Rubin et Anthony Vereen, déjà présents dans le staff.

« Frank est un grand entraîneur », rappelle Steve Kerr. « Il a évidemment été head coach pendant de nombreuses années dans cette ligue. C’est un excellent technicien défensif. Je suis enthousiaste parce que je pense qu’il apportera une bonne voix à notre équipe. »

Le technicien des Warriors se réjouit également de pouvoir s’appuyer sur un assistant possédant une telle expérience à ses côtés. « C’est surtout un grand spécialiste de la défense, mais c’est aussi quelqu’un avec lequel je me sens très à l’aise à côté de moi. Je vais lui confier la défense. »

Steve Kerr le courtisait depuis deux ans

Steve Kerr avait déjà tenté de recruter Frank Vogel en 2024, après son licenciement à Phoenix. Les deux hommes s’étaient alors retrouvés autour d’un déjeuner à Manhattan Beach, mais Vogel ne se sentait pas encore prêt à retrouver immédiatement un banc.

Après avoir occupé un rôle de consultant puis d’assistant auprès de Jason Kidd à Dallas, il envisageait cette fois de prendre une année sabbatique. Une nouvelle offensive de Steve Kerr lui a finalement fait changer d’avis.

« Dans la plupart des situations en NBA, j’aurais refusé de reprendre immédiatement un poste », a-t-il confié au San Francisco Chronicle. Mais Golden State représentait une occasion trop singulière pour être écartée.

Draymond Green, l’argument décisif

Frank Vogel a toujours construit ses équipes autour de la protection du cercle, de la présence physique et d’une défense organisée depuis l’intérieur vers l’extérieur, comme aux Lakers avec Anthony Davis comme clé de voûte. En onze saisons complètes comme head coach, ses formations ont terminé trois fois avec la meilleure efficacité défensive de la NBA et sept fois dans le Top 10.

Il pourra surtout s’appuyer sur Draymond Green, dont la présence a été l’une des principales raisons de son arrivée.

« On veut que sa défense montre les dents », a-t-il expliqué. « Draymond me faisait tellement peur chaque fois que j’affrontais les Warriors. Lorsqu’il est sur le terrain, on sait qu’il sera difficile de gagner le match et de marquer. »

La mission s’annonce malgré tout délicate. Frank Vogel devra installer ses principes avec un groupe vieillissant et privé, au moins dans un premier temps, de Jimmy Butler et Moses Moody, tous deux en rééducation après une blessure au genou. Il estime néanmoins disposer de suffisamment de profils défensifs autour de Draymond Green, avec Kristaps Porzingis, Brandin Podziemski ou encore le rookie Yaxel Lendeborg.

En marge de ce nouveau défi, Frank Vogel ne cache pas son envie de redevenir un jour head coach. Mais après ses passages à la tête d’Indiana, Orlando, Los Angeles et Phoenix, il assure ne pas être dans une recherche active.

« Je veux redevenir coach lorsque le bon moment arrivera, mais je ne cours pas après cela », a-t-il précisé. « Je suis enthousiaste à l’idée d’occuper ce rôle, de travailler pour cette équipe, de soutenir Steve et d’aider Steph et Draymond à avoir une nouvelle chance de décrocher une bague. »