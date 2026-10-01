Jessica Shepard élue Most Improved Player, Carla Leite finit troisième

Ce mercredi, Jessica Shepard s’est vue remettre le trophée de Most Improved Player. Une récompense qui souligne la belle saison que la joueuse réalise actuellement avec les Wings. Partie de Minnesota durant l’intersaison, elle a vu toutes ses moyennes augmenter cette année puisqu’elle a tourné à 14,5 points et 11,1 rebonds de moyenne !

Devenue titulaire alors qu’elle devait se contenter d’un rôle en sortie de banc l’année dernière au Lynx, Jessica Shepard s’est muée en reine du triple-double cette saison. Elle en a réalisé six sur cette campagne 2026 alors qu’elle n’en avait réussi qu’un seul jusqu’ici. Parmi ses accomplissements, il y a ce match face aux Aces où elle a terminé avec 22 points, 20 rebonds et 10 passes, devenant la deuxième joueuse de l’histoire de la WNBA à réaliser un triple-double avec au moins 20 points, 20 rebonds et 10 passes après Alyssa Thomas en 2023.

Carla Leite sur le podium, Dominique Malonga cinquième

« Elle met le ballon dans le panier, elle prend des rebonds et elle fait des passes. Elle pousse le ballon en contre-attaque. C’est une leader et une personne formidable », résume Paige Bueckers à propos de sa coéquipière. « Je suis très heureuse de jouer avec elle, d’être dans son équipe et de pouvoir la compter parmi nos armes. »

Dans le reste du classement, on retrouve Shakira Austin, qui finit à la deuxième position. L’intérieure des Mystics ne comptait que quatre voix de moins que Jessica Shepard.

Carla Leite complète le podium après sa très belle progression cette saison. Après une première saison en tant que doublure de Veronica Burton à Golden State, la Française est devenue la meilleure marqueuse du Fire en tournant à 16,1 points par soir, contre 7,2 unités la saison dernière.

Enfin, Dominique Malonga termine à la cinquième position avec trois voix, derrière Marina Mabrey.