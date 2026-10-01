Le Dream étouffe les Mystics et file en demi-finales

Battues lors de la première manche, les Mystics n’avaient pas droit à l’erreur dans ce deuxième match face à Atlanta. Malgré cet enjeu, c’est le Dream qui frappe le premier. Jordin Canada ouvre le score avec un panier primé. Angel Reese tente de l’imiter, sans succès, mais Allisha Gray sanctionne à son tour derrière l’arc, avec la faute de Michaela Onyenwere. Rhyne Howard alourdit ensuite la note avec deux flèches à longue distance (17-8).

Washington retrouve un peu de réussite dans les dernières minutes du premier acte, mais un 2+1 de Jordin Canada redonne de l’air aux visiteuses, qui mènent de sept points après dix minutes (24-17).

Pour combler son retard, Washington tente notamment de passer par Kiki Iriafen. L’intérieure parvient à marquer, mais commet un marcher sur la possession suivante avant de se faire contrer par Angel Reese lorsqu’elle tente de remonter au cercle.

Atlanta profite des erreurs défensives de Washington pour continuer à sanctionner à 3-points et maintenir une dizaine de longueurs d’avance. En difficulté derrière, les Mystics ne sont pas beaucoup plus à l’aise en attaque. Les joueuses de Sydney Johnson comptent déjà 11 ballons perdus avant la pause, mais terminent tout de même la mi-temps sur un 7-0 pour limiter les dégâts (41-35).

Un 13-0 pour tuer le suspense

Bousculé, Atlanta se ressaisit dès le retour des vestiaires. Allisha Gray prend les choses en main avec sept points consécutifs et permet au Dream de reprendre onze longueurs d’avance (48-37).

Les Mystics prennent encore l’eau, mais trouvent une nouvelle fois les ressources pour réagir en fin de période. Sonia Citron (25 points) inscrit un nouveau panier à 3-points et lance un 8-0. Malgré une réponse de Jordin Canada, Washington revient même à trois longueurs dans les premières secondes du dernier quart-temps (65-62).

L’espoir est toutefois de courte durée pour la bande de Shakira Austin. Atlanta hausse le ton en défense et force Washington à perdre trois ballons consécutifs. De l’autre côté, tout le collectif géorgien participe à l’accélération.

Naz Hillmon et Angel Reese font parler leur puissance dans la raquette, tandis que Rhyne Howard efface Cassandre Prosper sur un « stepback », puis sanctionne à mi-distance. Dans la foulée, l’arrière trouve Jordin Canada derrière l’arc pour conclure un 13-0 qui fait passer le score à 78-62. Washington ne s’en remettra pas.

En tête de la première à la dernière minute, le Dream s’impose finalement 93-75 et se qualifie pour le tour suivant. Atlanta y retrouvera le Liberty, auteur de la surprise du premier tour en éliminant les Lynx.