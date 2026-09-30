Numéro 1 de la saison régulière, les Lynx prennent la porte !

La rookie et la coach de l’année se retrouvent déjà en vacances ! Après avoir dominé la saison régulière cette saison encore, Minnesota se retrouve éliminé au bout de deux petits matchs de playoffs.

La faute à une équipe de New York qui a encore su s’appuyer sur ses cadres, trois joueuses rompues à ce niveau de compétition dans le sang et qui l’ont encore démontré cette nuit : entre une Sabrina Ionescu retrouvée (18 points, 7 passes décisives), une Breanna Stewart toujours aussi précieuse (21 points, 5 rebonds, 4 passes décisives) et une Jonquel Jones inarrêtable (21 points, 13 rebonds).

New York a commencé le match comme dans un rêve, avec du rythme, de l’adresse et une Jonquel Jones déchaînée (15-5). Minnesota a rapidement rectifié le tir, et il a alors fallu les deux paniers à 3-points de Han Xu pour redonner un peu d’air au Liberty après 10 minutes (26-21). L’adresse extérieure apportée par Olivia Miles et Courtney Williams pour aider le bon boulot effectué par Napheesa Collier n’a pas suffi à inverser la tendance (40-35).

Les Lynx tendent l’autre joue

Pire, New York a terminé la première mi-temps comme elle l’avait commencé, avec un 9-2 alimenté par un magnifique fadeaway de Jonquel Jones, deux points de Pauline Astier en contre-attaque, un 3-points de Sabrina Ionescu et un rebond offensif bonifié par l’inévitable Jonquel Jones. Pour couronner le tout, Breanna Stewart ne s’est pas privée de bâcher Kayla McBride près du cercle (49-37).

Le même scénario s’est reproduit après la pause, avec une formation des Lynx qui a tout fait pour essayer de rester en vie dans la série, mais qui a buté sur un Liberty imperturbable. Minnesota a fini par perdre le fil lorsqu’Olivia Miles a tenté de stopper le train « Stewie », adressant finalement une énorme gifle à la poste 3-4 new-yorkaise pour hériter d’une Flagrant 1. Et lorsque Kayla McBride a tenté de relancer la machine avec deux paniers à 3-points, Sabrina Ionescu lui a répondu dans la foulée, faisant monter la température du Barclays Center (68-56).

Marine Johannès a porté le coup fatal en début de quatrième quart-temps avec une passe décisive pour Breanna Stewart mais surtout deux flèches à 3-points qui ont achevé les espoirs du leader de la saison régulière (76-60). La triplette Ionescu-Stewart-Jones a fini le boulot sans trembler (87-71) pour le plus grand plaisir d’un public en fusion qui peut penser aux prochains matchs de playoffs en demi-finale, face à Indiana ou Las Vegas !