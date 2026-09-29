Cheryl Reeve, Coach de l’année pour la cinquième fois de sa carrière

Après Olivia Miles, élue Rookie de l’année à l’unanimité, Cheryl Reeve a reçu le titre de Coach de l’année. La technicienne de 60 ans remporte ce trophée pour la cinquième fois de sa carrière, après 2011, 2016, 2020 et 2024.

À la tête des Lynx, Cheryl Reeve a bouclé la saison régulière à la première place du classement avec un bilan de 33 victoires pour 11 défaites, juste devant les Valkyries de Natalie Nakase. Élue Coach de l’année la saison dernière, la technicienne de Golden State doit cette fois se contenter de la deuxième place.

Cette saison, Minnesota affichait ainsi la troisième meilleure attaque et la quatrième meilleure défense de WNBA, pour le deuxième meilleur « Net Rating » de la ligue (8,6), juste derrière les Valkyries (9,1).

Un trophée dédié à ses joueuses

« C’est ce qui en fait tout le charme : nous ne savons pas à quoi nous attendre et nous ne savons pas comment cela va se terminer. Nous ne nous sommes jamais dit que nous allions être la meilleure équipe de la Ligue, finir à la première place et remporter tous ces trophées », souligne Cheryl Reeve, qui s’est vu remettre son trophée par son fils. « Cela ne fonctionne pas comme ça. Nous devons travailler chaque jour et nous concentrer pour remporter notre match du jour. Je veux remercier toutes les joueuses pour leur confiance dans ce projet, dans mes méthodes, dans ma folie, pour tout ce qui fait de vous des joueuses exceptionnelles et qui fait de nous une excellente équipe. »

Les réjouissances seront toutefois de courte durée pour Cheryl Reeve. Les Lynx retrouveront les parquets ce mardi pour défier le Liberty lors du Game 2 du premier tour. Et à New York, les coéquipières de Napheesa Collier n’auront pas droit à l’erreur puisqu’elles seront éliminées en cas de défaite…

Le palmarès complet des Coachs de l’année

2026 : Cheryl Reeve (Minnesota Lynx)

2025 : Natalie Nakase (Golden State Valkyries)

2024 : Cheryl Reeve (Minnesota Lynx)

2023 : Stephanie White (Connecticut Sun)

2022 : Becky Hammon (Las Vegas Aces)

2021 : Curt Miller (Connecticut Sun)

2020 : Cheryl Reeve (Minnesota Lynx)

2019 : James Wade (Chicago Sky)

2018 : Nicki Collen (Atlanta Dream)

2017 : Curt Miller (Connecticut Sun)

2016 : Cheryl Reeve (Minnesota Lynx)

2015 : Bill Laimbeer (New York Liberty)

2014 : Sandy Brondello (Phoenix Mercury)

2013 : Mike Thibault (Washington Mystics)

2012 : Carol Ross (Los Angeles Sparks)

2011 : Cheryl Reeve (Minnesota Lynx)

2010 : Brian Agler (Seattle Storm)

2009 : Marynell Meadors (Atlanta Dream)

2008 : Mike Thibault (Connecticut Sun)

2007 : Dan Hughes (San Antonio Silver Stars)

2006 : Mike Thibault (Connecticut Sun)

2005 : John Whisenant (Sacramento Monarchs)

2004 : Suzie McConnell-Serio (Minnesota Lynx)

2003 : Bill Laimbeer (Detroit Shock)

2002 : Marianne Stanley (Washington Mystics)

2001 : Dan Hughes (Cleveland Rockers)

2000 : Michael Cooper (Los Angeles Sparks)

1999 : Van Chancellor (Houston Comets)

1998 : Van Chancellor (Houston Comets)

1997 : Van Chancellor (Houston Comets)