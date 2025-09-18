Natalie Nakase élue coach de l’année !

La saison aura décidément été riche jusqu'au bout pour les Golden State Valkyries. Pour sa toute première année dans la ligue, la nouvelle franchise WNBA voit désormais sa coach Natalie Nakase être élue coach de l'année, quelques jours après le titre de “Most Improved Player” décroché par Veronica Burton!

Natalie Nakase a reçu 53 votes sur 72, devançant Karl Smesko du Dream (15 votes), tandis que Becky Hammon des Aces et Cheryl Reeve des Lynx n'ont récolté que deux votes. C'est un peu une surprise pour cette dernière, tenante du titre, qui sortait tout de même d'une nouvelle saison historique avec Minnesota (34v-10d).

La cerise sur le gâteau

Le succès de Natalie Nakase a été récompensé à sa juste valeur pour sa toute première année dans la ligue puisqu'elle a permis à Golden State de terminer la saison à la 8e place avec 23 victoires pour 21 défaites. Un véritable exploit puisque c'est la toute première fois qu'une franchise dans sa première année parvient à rallier les playoffs. A titre de comparaison, en 2008, Atlanta n'avait gagné que 4 matchs sur 30 lors de sa première saison.

Avec Natalie Nakase à sa tête, les Valkyries ont surtout affiché une identité forte, avec notamment une agressivité défensive qui a fait de Golden State l'une des meilleures défenses du pays. La formation a également su s'adapter aux aléas d'une saison pas évidente à gérer entre l'EuroBasket 2025 et les blessures. A l'arrivée, au delà de l'affluence également record du public, et cette élimination en deux manches face à Minnesota, c'est une première saison sportivement réussie.

Le titre de “Coach of the Year” est la cerise sur le gâteau pour Natalie Nakase, passée par les Clippers en 2021-2022 et qui restait sur trois saisons comme assistante sur le banc des Las Vegas Aces, de 2022 à 2024. Elle avait alors aidé Becky Hammon lors de ses débuts en WNBA. Elle aussi, avait raflé le titre de coach de l'année sa première année en tant que coach, en 2022.