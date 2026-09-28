Le Dream chavire de Bonner face aux Mystics

Tous les ingrédients étaient réunis entre le Dream et les Mystics pour nous faire vivre une belle série de playoffs. L’acte 1 n’a pas déçu, avec de l’agressivité des deux côtés et un scénario renversant : une mi-temps pour chaque équipe. La première a été dominée par les Mystics, tandis que le Dream s’est transformé en rouleau compresseur après la pause, à l’image de son troisième quart-temps d’exception, remporté 29-12 avec un 10/16 au tir.

Pour résister à la pression imposée par le trio Citron-Austin-Iriafen, Atlanta a dû faire preuve de patience et trouver les bons ajustements. Ceux-ci sont notamment venus de DeWanna Bonner, arrivée il y a seulement un mois, mais impeccable en sortie de banc et décisive pour faire basculer le match après le repos. Ses 13 points ont pesé très lourd dans la balance, tout comme les 22 unités d’Allisha Gray, les 26 de Rhyne Howard, sans oublier le double-double de l’inusable Jordin Canada (10 points, 10 passes décisives).

Angel Reese démasquée

La première mi-temps a clairement été dominée par les Mystics. Malgré le retour rapide de Kiki Iriafen sur le banc à cause des fautes, Washington a pris le meilleur grâce à sa défense et au collectif développé par l’équipe ces dernières semaines. La paire Citron-Amoore s’est distinguée sur les postes arrière, tandis que Shakira Austin a dominé à l’intérieur, bien aidée par Lauren Betts.

De quoi faire complètement déjouer le Dream, à l’image d’une Angel Reese dépassée et démasquée, après avoir commencé la rencontre avec une protection en plexiglas. L’intérieure a affiché un terrible 0/10 à 2-points en première mi-temps, malgré un panier primé réussi, et a été contrée à plusieurs reprises par Lauren Betts.

Washington en a profité pour compter jusqu’à 11 longueurs d’avance après un 6-0 initié par Shakira Austin (21-32). Le Dream a toutefois retrouvé son agressivité en fin de première mi-temps, avec une Jordin Canada de nouveau incisive et un passage précieux de Madina Okot des deux côtés du parquet. De quoi redonner un peu d’élan à la formation de Karl Smesko avant de regagner les vestiaires (36-41).

DeWanna Bonner… à la bonne heure

La machine d’Atlanta s’est définitivement remise en route dès la reprise, portée par une DeWanna Bonner en grande forme. L’ailière forte d’expérience a presque inversé le cours du match à elle seule. Après avoir conclu un 9-2 sur un lay-up en contre-attaque, « DB » a enchaîné avec deux lancers-francs, un tir à 3-points longue distance, puis deux paniers arrachés près du cercle qui ont galvanisé la foule (56-48).

Allisha Gray et Angel Reese ont poursuivi la démonstration pour placer Atlanta à +13 (63-50). Ce fut ensuite au tour de Rhyne Howard de se montrer à trois reprises, notamment avec un tir à 3-points et un 2+1, afin de maintenir un écart conséquent (77-61).

Lorsque les Mystics ont progressivement remis le nez à la fenêtre, grâce à un regain d’agressivité incarné par le trio Citron-McMahon-Iriafen (81-74), le sang-froid d’Allisha Gray a définitivement libéré le Dream. L’arrière est allée arracher un 2+1 près du cercle pour faire plier Washington.

Le trio Canada-Bonner-Reese a terminé le travail sur la ligne des lancers-francs pour valider le premier succès d’Atlanta dans cette série (92-77). Vivement la suite, mercredi à Washington !