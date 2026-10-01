La Caitlin 1 tombe à point nommé !

Nike ne pouvait imaginer meilleur timing pour la sortie de la Caitlin 1 ! Caitlin Clark porte déjà son modèle signature depuis plusieurs mois, et lui offert la meilleure promotion possible après son match à 27 points et 15 passes décisives dans la victoire du Fever face aux Las Vegas Aces mardi soir.

En ce jour de Game 3 décisif, la Caitlin 1 fait donc son entrée dans le « Game » avec deux coloris à retrouver dès aujourd’hui baptisés « Caitlin Blue » et « Warning Code »

La « Caitlin Blue » ressort d’un bleu nuit pour habillée une tige moulée «Opticast», dans un style proche du motif peau de serpent du «Black Mamba», avec des ondulations pour agir sur le maintien du pied. On distingue également une superposition de virgules latérales sur la partie extérieure, le dernier «Swoosh» apparaissant en gris métal. La version « Warning Code » opte pour sa part pour un ensemble jaune et bleu.

La semelle intermédiaire est équipée d’une mousse Cushlon couplée à une unité Zoom Turbo sous l’avant du pied. Parmi les détails, on retrouve le numéro 22 de la joueuse, son logo « CC » présent sur la languette et a niveau de la semelle. Trois phrases figurent également sous la semelle extérieure translucide d’un dégradé allant du bleu au rose : « Shoot More Threes », « From Anywhere » et « It was never a long shot ».

« Je voulais que la chaussure reflète ma façon de jouer : rapide, confiante et prête envoyer des tirs », a déclaré Caitlin Clark. « Nike et moi avons vraiment fait du bon boulot. C’était une véritable collaboration. Ils ont écouté chaque détail, et l’innovation est conçue pour mon style de jeu. Si ça inspire ne serait-ce qu’un seul enfant à travailler plus dur ou à tomber amoureux du basket, c’est ce qui la rendrait spéciale ».

La Nike Caitlin 1 est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 140 euros.