Les premières images officielles de la Caitlin 1 !

Il ne manquait plus qu’elle ! Aux côtés de Sabrina Ionescu, Breanna Stewart, Angel Reese, ou encore A’ja Wilson, c’est au tour de Caitlin Clark de rejoindre enfin la cour des joueuses bénéficiant d’une ligne de chaussures signature.

Après son gros match à 21 points et 14 passes décisives réalisé face à Toronto mardi soir, Nike et la meneuse de 24 ans ont décidé de lâcher enfin les premières infos officielles sur la sortie de la première chaussure signature de Caitlin Clark, la Nike Caitlin 1 !

On retrouve la paire sous un premier coloris bleu nuit, avec une tige moulée «Opticast», dans un style proche du motif peau de serpent du «Black Mamba», avec des ondulations qui devraient agir sur le maintien du pied. On aperçoit également une superposition de virgules latérales sur la partie extérieure, le dernier «Swoosh» apparaissant en gris métal.

» Je voulais que la chaussure reflète ma façon de jouer»

La semelle intermédiaire est équipée d’une mousse Cushlon couplée à une unité Zoom Turbo sous l’avant du pied. Parmi les détails, on retrouve le numéro 22 de la joueuse, son logo «CC» présent sur la languette et a niveau de la semelle. Trois phrases figurent également sous la semelle extérieure translucide d’un dégradé allant du bleu au rose : « Shoot More Threes », « From Anywhere » et « It was never a long shot ».

« Je voulais que la chaussure reflète ma façon de jouer : rapide, confiante et prête envoyer des tirs », a déclaré Caitlin Clark. « Nike et moi avons vraiment fait du bon boulot. C’était une véritable collaboration. Ils ont écouté chaque détail, et l’innovation est conçue pour mon style de jeu. Si ça inspire ne serait-ce qu’un seul enfant à travailler plus dur ou à tomber amoureux du basket, c’est ce qui la rendrait spéciale ».

La Caitlin 1 a également été officiellement annoncée pour le 1er octobre au prix de 140 dollars aux Etats-Unis et 135 dans le reste du monde. Avant cela, la prochaine étape sera la première fois où Caitlin Clark portera sa première chaussure signature en match. Et ce pourrait être dès cette fin de semaine, alors qu’une double confrontation face au Dream d’Angel Reese se profile, ce jeudi à domicile, et samedi à Atlanta.