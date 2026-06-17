Indiana prend feu, Toronto retient son souffle pour Brittney Sykes

Indiana empile les victoires depuis quatre matchs et prend de plus en plus confiance dans son jeu. Face à une formation de Toronto accrocheuse en première mi-temps (53-50), le Fever a su maintenir le rythme avant d’enflammer la rencontre après la pause.

En retrait à la marque, Caitlin Clark avait donné le ton en première mi-temps avec ses 9 caviars pour alimenter le duo Mitchell-Boston, faisant même vibrer le public d’une passe dans le dos. Mais le vrai festival du Fever a eu lieu derrière la ligne à 3-points dans le troisième quart-temps.

En moins de sept minutes, l’attaque de la formation de Stephanie White a pris feu avec six paniers primés, une série initiée par Aliyah Boston puis alimentée par les trois flèches d’une Sophie Cunningham époustouflante (24 points, 6/7 de loin) et deux missiles de Kelsey Mitchell (27 points) pour creuser l’écart (85-73).

Le pire est à craindre pour Brittney Sykes

Le coup a été doublement rude puisque le Tempo a, dans le même temps, perdu sa meilleure scoreuse Brittney Sykes. L’arrière s’est écroulée après une impulsion et a souffert de longs instants sur le parquet avant d’être escortée vers les vestiaires. On peut craindre une rupture du tendon d’Achille…

Indiana a ensuite terminé avec sang-froid, à l’image d’une Caitlin Clark impliquée jusqu’au bout, au scoring (21 points) comme à la création, avec une 14e passe décisive délivrée pour Lexie Hull.

À l’arrivée, le Fever s’est offert un nouveau record de franchise aux points sur un match, avec 113 unités inscrites, et va pouvoir se présenter avec le plein de confiance pour sa double confrontation à venir face à Atlanta.

Toronto sera pour sa part attendu sur le parquet de Connecticut vendredi soir. La blessure de Brittney Sykes va être difficile à digérer, mais elle pourrait aussi ouvrir des opportunités pour d’autres joueuses, comme Tima Pouye, appelée à la remplacer dans la rotation cette nuit (5 points, 2 rebonds, 2 passes décisives en 13 minutes).