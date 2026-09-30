Dos au mur avec le Fever, Caitlin Clark sort le grand jeu

Le Fever a réalisé le match qu’il fallait cette nuit après la gifle reçue dans le Game 1 à Las Vegas dimanche (102-85). L’équipe a en effet su mieux contenir A’ja Wilson, grâce notamment aux efforts combinés du trio intérieur Boston – Hines-Allen – Timpson. Mais surtout, Caitlin Clark a sorti le très grand jeu pour guider Indiana jusqu’à la victoire (99-89) et repousser ainsi la série à un Game 3.

Aucune joueuse n’avait encore compilé 27 points et 15 passes dans l’histoire WNBA. C’est désormais chose faite !

Un double-double inédit… dès la pause

La meneuse du Fever a sonné la révolte dès le deuxième quart-temps, dans un contexte pourtant très délicat alors que les Aces avaient pris jusqu’à 11 longueurs d’avance (18-29). Avec son adresse, sa capacité à alterner scoring et création, ses lectures de jeu, sa qualité de passe mais aussi de bonnes séquences en défense, Caitlin Clark s’est employée à inverser la tendance, ne manquant jamais une occasion de haranguer la foule.

« La façon dont je le vois, c’est qu’on était dos au mur, et que la seule garantie que nous avons, ce sont ces 40 minutes », a-t-elle rappelé après le match. « Je trouve qu’on a eu la mentalité où on s’est dit qu’on allait gagner quoi qu’il arrive, pour nos fans, et simplement revenir jouer avec passion et ce feu intérieur. C’est exactement ce qu’on a fait, à commencer par la défense. »

L’effet « CC » n’a pas manqué de se faire ressentir, au score (47-43 à la pause), mais aussi dans ses statistiques : 14 points et 11 passes décisives. C’est la première fois dans l’histoire de la WNBA qu’une joueuse atteint un double-double aux points et à la passe dès la mi-temps !

« J’ai trouvé son énergie formidable du début à la fin », a confié sa coach, Stephanie White. « Sortir un double-double en première mi-temps, c’est assez incroyable. La façon dont elle a fait bouger le ballon et attaqué depuis plusieurs positions… On s’attend toujours à ce qu’elle soit capable de scorer et de faciliter le jeu. Mais j’ai trouvé qu’elle a vraiment bien géré le match. Et son énergie en défense a été remarquable. »

Encore hausser le ton au Game 3

Pied au plancher, la leader d’Indiana a maintenu la même pression au retour des vestiaires, malgré un « petit » incident survenu à la pause. Très éprouvée, Caitlin Clark a en effet vomi dans une poubelle de l’équipe.

« Je pense que j’étais juste très fatiguée, et puis parfois je bois trop d’eau. Sans vouloir être dégoûtante, c’était vraiment une quantité incroyable de vomi. Je suis vraiment désolée pour toutes celles qui étaient assises près de cette poubelle », a-t-elle raconté avec le sourire.

Ses caviars et son adresse, comme sur ce 3-points inscrit sur la tête d’A’ja Wilson, ont ensuite maintenu Indiana sur la bonne voie. Malgré sa sortie pour six fautes à un peu moins de trois minutes du terme, le reste de l’équipe a su garder le cap dans une fin de match également marquée par l’altercation entre A’ja Wilson, sanctionnée d’une faute technique, et un fan trop démonstratif, expulsé dans la foulée.

À peine le temps de savourer : dès demain, Indiana retrouvera Las Vegas pour un Game 3 décisif sur le parquet des championnes en titre. Avec une certitude : le Fever devra au moins retrouver la même intensité.

« On a réussi à bien s’ajuster en défense et on va devoir en faire encore plus parce qu’elles vont revenir en face après avoir revu le match, et qu’elles vont essayer de trouver des moyens d’exploiter ce qu’on a fait. De façon générale, je trouve qu’on a joué bien plus dur, et on va devoir encore passer au niveau supérieur. »