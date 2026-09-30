Caitlin Clark sonne la révolte et le Fever égalise !

Il y aura bien un Game 3 entre Las Vegas et Indiana ! Un tel scénario semblait pourtant loin d’être évident après le Game 1, tant les Aces avaient dominé leur adversaire. Mais la tendance s’est inversée lors du Game 2 à Indianapolis, grâce aux efforts de toute une équipe emmenée par une Caitlin Clark monumentale (27 points, 7 rebonds, 15 passes décisives), sans oublier les apports précieux de Kelsey Mitchell et Aliyah Boston (26 et 22 points).

Il a fallu attendre le deuxième quart-temps pour assister à la révolte des protégées de Stephanie White. Las Vegas avait pris les commandes à la faveur d’un 12-2, conclu par les tirs à 3-points de Chelsea Gray et Jewell Loyd, pour porter la marque à 18-29 au début du deuxième quart-temps.

Entre frustration et détermination, Caitlin Clark a alors réveillé ses coéquipières et le Gainbridge Fieldhouse. La meneuse a d’abord fait briller Makayla Timpson, puis Aliyah Boston à deux reprises, avant d’inscrire trois paniers. Elle a conclu son festival par un tir à 3-points qui a ramené l’écart à deux petites longueurs (31-33).

Avec 14 points et 11 passes décisives, elle est ainsi devenue la première joueuse de l’histoire à terminer une première mi-temps de playoffs avec un double-double aux points et aux passes !

A’ja Wilson bien mieux contenue

La déferlante ne s’est pas arrêtée là puisque le Fever a enchaîné avec un 15-2 initié par le tir à 3-points de Kelsey Mitchell. Raven Johnson s’est ensuite illustrée à deux reprises, avant de conclure la première mi-temps par un lay-up à la dernière seconde qui a offert cinq longueurs d’avance à Indiana (48-43).

Caitlin Clark a repris sur le même rythme au retour des vestiaires pour creuser l’écart, en marquant mais aussi en délivrant trois services en or à Aliyah Boston. Il fallait au moins cela pour résister à Jackie Young (31 points), qui a multiplié les exploits afin de maintenir les Aces dans le coup, à l’image de son tir à 3-points au buzzer du troisième quart-temps (72-60).

Bien contenue par le trio Boston-Hines-Allen-Timpson, A’ja Wilson s’est montrée beaucoup moins productive que lors du Game 1. Jackie Young et Chelsea Gray ont toutefois réussi à surnager pour répondre au trio Clark-Mitchell-Boston.

Les deux flèches à 3-points de Caitlin Clark n’ont pas suffi à faire abdiquer Las Vegas (90-79), d’autant qu’A’ja Wilson a commencé à enchaîner les lancers-francs. La fin de match a également été marquée par la sortie de Caitlin Clark pour six fautes, puis par l’expulsion d’un spectateur avec lequel A’ja Wilson est allée s’expliquer après une grosse faute commise sur Sophie Cunningham.

Indiana a néanmoins tenu bon jusqu’au bout, grâce notamment à un lay-up d’Aliyah Boston par-dessus A’ja Wilson, puis à trois derniers lancers-francs de Kelsey Mitchell pour sécuriser la victoire (99-89).

Place à la belle, jeudi à Las Vegas. Ce sera au tour des Aces de répondre pour poursuivre la défense de leur titre.