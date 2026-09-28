Les Aces dévorent le Fever pour attaquer la défense de leur titre

Las Vegas s’est offert un début de campagne fracassant pour lancer ses playoffs. Les Aces ont très vite pris la mesure d’Indiana, notamment grâce au match de patronne d’A’ja Wilson (38 points à 15/19 au tir, record en playoffs égalé, 16 rebonds, 2 passes décisives et 4 contres), mais aussi à ses principales lieutenantes, Chelsea Gray (14 points, 8 passes décisives) et Jackie Young (21 points, 10 passes décisives).

Après avoir tenté d’imposer un tempo élevé pour mettre son adversaire en difficulté, le Fever a progressivement lâché prise. Kelsey Mitchell est en plus passée à côté de son match en attaque (4/16 au tir), tandis que Caitlin Clark n’a guère fait mieux, avec 15 points à 6/17 au tir, 10 passes décisives, mais aussi 6 ballons perdus.

A’ja Wilson, l’as des Aces

Les deux équipes ont rivalisé pendant un quart-temps (27-23), avant que Las Vegas ne prenne le large. Un 13-2 conclu par un tir à 3-points de Jackie Young a permis aux Aces de creuser l’écart. Déjà présente dans tous les bons coups, en défense comme en attaque, A’ja Wilson a ensuite salé l’addition derrière l’arc, imitée par la spécialiste de l’exercice, Jewell Loyd. Las Vegas a ainsi regagné les vestiaires avec 15 longueurs d’avance (62-47).

Le troisième quart-temps n’a fait que confirmer la tendance. Alors qu’elle pointait déjà à 22 points à 9/11 au tir, A’ja Wilson a enfoncé le clou avec un 2+1, puis un tir à 3-points suivi d’un panier à mi-distance pour porter la marque à 79-55. L’écart a grimpé jusqu’à +27 en fin de période, sur un lay-up en contre-attaque de Jackie Young (85-58).

Les Aces ont ensuite pu gérer la fin de partie en toute sérénité, avec le duo Young-Wilson aux commandes pratiquement jusqu’au bout pour assurer ce large succès aux protégées de Becky Hammon.

À un lancer-franc près, A’ja Wilson aurait établi un nouveau record personnel en playoffs. Mais l’essentiel est ailleurs : Las Vegas pourra valider sa qualification pour les demi-finales en cas de victoire mardi soir, à Indiana.