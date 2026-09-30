Karl-Anthony Towns : « On peut sourire et avoir la Mamba Mentality »

Karl-Anthony Towns a enfin sa réponse. Pendant des années, l’intérieur a entendu qu’il n’était pas assez dur, pas assez démonstratif, voire pas suffisamment obsédé par la victoire pour mener une équipe jusqu’au titre. Désormais champion NBA avec les Knicks, il peut regarder ces critiques avec le sourire.

« Je me demande ce qu’ils vont dire sur moi maintenant ? », s’amusait-il ainsi auprès de son agent quelques jours après le sacre new-yorkais, dans un long entretien accordé à The Athletic.

Le titre a ainsi surtout été vécu comme une libération par celui dont la personnalité a souvent été opposée à l’image traditionnelle du leader NBA.

« Quand on est jeune, on voit un titre comme un accomplissement », explique-t-il. « Pour moi, c’était surtout très libérateur parce que beaucoup de questions que les gens avaient à mon sujet ont trouvé une réponse. »

« Je n’allais jamais changer qui j’étais »

Des interrogations qui remontent surtout à son passage dans le Minnesota avec Jimmy Butler. Leur relation avait en effet explosé lorsque l’ailier avait publiquement mis en cause la dureté de ses jeunes coéquipiers.

Quelques années plus tard, les deux hommes s’étaient encore accrochés sur un parquet, Jimmy Butler traitant notamment Karl-Anthony Towns de joueur « soft ».

KAT avait pourtant choisi de ne jamais répondre en adoptant les mêmes méthodes.

« Je n’allais simplement jamais changer qui j’étais, même quand le monde me demandait de changer pour devenir le personnage de leur histoire », assure-t-il aujourd’hui. « J’allais continuer à être moi-même. »

Plutôt que de mener une guerre publique, Karl-Anthony Towns assure avoir donc choisi le travail.

« J’ai baissé la tête et continué d’essayer d’être le meilleur être humain et le meilleur joueur possible », poursuit-il. « Au lieu de me plaindre de ne pas recevoir d’amour ou de ne pas connaître immédiatement le succès, je retournais simplement à la salle pour travailler mon jeu. »

Une approche qui lui avait longtemps valu cette réputation de joueur trop gentil pour mener un groupe au sommet. Quitte à ce que certains assimilent sourire et absence de dureté mentale.

Une autre définition de la dureté

C’est justement cette idée que Karl-Anthony Towns rejette désormais. Après avoir adapté son jeu aux besoins des Knicks durant les Finals, notamment en défense, le champion NBA estime avoir démontré qu’il existait plusieurs façons d’incarner un compétiteur.

« Je pense que la force mentale n’a pas besoin de s’accompagner d’un visage fermé », explique-t-il. « On peut sourire et posséder une énorme force mentale, et avoir cette Mamba Mentality. »

Une manière, aussi, de refermer définitivement le vieux dossier Butler. Son père, Karl Towns Sr., est nettement moins diplomate : « Tous ceux qui doutaient de lui doivent maintenant se taire et le respecter. » « En tant que père, ça m’a fait mal d’entendre des gens tenir des propos négatifs et mensongers pour le rabaisser. Mais au final, ça a porté ses fruits. Jimmy n’a pas remporté de titre. Et Karl l’a devancé… »

Son fils préfère de son côté savourer sans renier celui qu’il a toujours été. « Ma mère m’a toujours dit d’être qui je suis et de ne jamais en avoir honte », rappelle-t-il.

Et Karl-Anthony Towns ne veut d’ailleurs pas que l’histoire s’arrête là. En discussions avec les Knicks autour d’une prolongation, il a répété lors du Media Day : « J’ai fait savoir que je voulais jouer ici. Je suis fan de cette équipe depuis que je suis petit. Évidemment que j’aimerais qu’on trouve un accord. »

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32:01 54.2 34.1 81.1 2.8 7.7 10.5 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 38:25 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 35:35 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33:03 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 33:55 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 33:47 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 33:28 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33:00 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 32:41 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 NY 72 34:58 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 24.4 2025-26 NY 75 30:58 50.1 36.8 85.8 3.1 8.7 11.9 3.0 3.4 0.9 2.5 0.5 20.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.