D’Angelo Russell quitte la NBA pour la Chine

À seulement 30 ans, D’Angelo Russell s’apprête à découvrir un tout nouveau basket. Selon BasketNews, l’ancien deuxième choix de la Draft s’est engagé avec les Shanghai Sharks et va donc poursuivre sa carrière en Chine !

Un choix qui intervient quelques jours après avoir été coupé par les Grizzlies. Arrivé à Memphis durant l’été dans le cadre d’un échange à six équipes, « D-Lo » n’aura finalement jamais porté le maillot de la franchise du Tennessee.

Sa situation était de toute façon devenue particulièrement fragile ces derniers mois. Recruté par Dallas à l’été 2025 pour renforcer la ligne arrière des Mavericks, et notamment compenser l’absence de Kyrie Irving, il n’avait disputé que 26 rencontres la saison passée, pour 10.2 points et 4.0 passes de moyenne en 19 minutes. Envoyé ensuite à Washington dans le transfert d’Anthony Davis, il n’avait joué aucun match avec les Wizards.

Un ancien All-Star à seulement 30 ans

Ce départ vers la Chine arrive alors qu’il y a encore quelques années, il semblait installé pour longtemps en NBA. Deuxième choix de la Draft 2015 derrière Karl-Anthony Towns, D’Angelo Russell avait atteint son sommet à Brooklyn, avec une sélection au All-Star Game en 2019 après une saison à 21.1 points et 7.0 passes de moyenne.

Depuis, le meneur a beaucoup voyagé, entre Golden State, Minnesota, un retour aux Lakers puis aux Nets, avant ses passages à Dallas, Washington et Memphis. Au total, il quitte pour le moment la NBA après 655 matchs, dont 539 comme titulaire, pour 17.0 points, 5.6 passes et 3.3 rebonds de moyenne en onze saisons.

À Shanghai, D’Angelo Russell retrouvera une franchise habituée à miser sur des anciens NBA. Les Sharks avaient notamment accueilli par le passé Jimmer Fredette ou encore Eric Bledsoe.

D'Angelo Russell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 LAL 80 28:14 41.0 35.1 73.7 0.6 2.8 3.4 3.3 1.8 1.2 2.5 0.2 13.2 2016-17 LAL 63 30:16 40.5 35.2 78.2 0.5 3.0 3.5 4.8 2.1 1.4 2.8 0.3 15.6 2017-18 BKN 48 25:43 41.4 32.4 74.0 0.6 3.3 3.9 5.2 1.9 0.8 3.1 0.4 15.5 2018-19 BKN 81 30:13 43.4 36.9 78.0 0.7 3.2 3.9 7.0 1.7 1.2 3.1 0.2 21.1 2019-20 GS 33 32:07 43.0 37.4 78.5 0.4 3.3 3.7 6.2 1.9 0.9 3.1 0.3 23.6 2019-20 MIN 12 32:40 41.2 34.5 87.3 0.3 4.3 4.6 6.6 1.8 1.4 3.8 0.3 21.7 2020-21 MIN 42 28:29 43.1 38.7 76.5 0.4 2.3 2.6 5.8 1.6 1.1 2.7 0.4 19.0 2021-22 MIN 65 31:57 41.1 34.0 82.5 0.4 2.9 3.3 7.1 2.0 1.0 2.5 0.3 18.1 2022-23 LAL 17 30:56 48.4 41.4 73.5 0.4 2.5 2.9 6.1 1.4 0.6 2.3 0.5 17.4 2022-23 MIN 54 32:56 46.5 39.1 85.6 0.5 2.5 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.4 17.9 2023-24 LAL 76 32:41 45.6 41.5 82.8 0.4 2.7 3.1 6.3 2.1 0.9 2.1 0.5 18.0 2024-25 LAL 29 26:19 41.5 33.3 84.9 0.3 2.5 2.8 4.7 1.8 0.8 1.7 0.1 12.4 2024-25 BKN 29 24:43 36.7 29.7 82.6 0.4 2.4 2.8 5.6 2.1 1.1 2.0 0.7 12.9 2025-26 DAL 26 19:02 40.5 29.5 71.7 0.3 2.0 2.3 4.0 1.2 0.5 1.9 0.1 10.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.