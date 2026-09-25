Memphis se sépare de D’Angelo Russell

Décidément, cette intersaison aura été mouvementée pour D’Angelo Russell. Après avoir atterri à Washington en cours de saison dernière, il n’y a pas disputé la moindre rencontre et abordait cet été plein d’incertitudes quant à son avenir.

Et cela n’a pas loupé. Dès le début de la free agency, l’ancien joueur des Nets a été envoyé aux Grizzlies dans un échange à six équipes. Si la franchise du Tennessee a récupéré des pièces intéressantes dans l’opération, comme le dur au mal Isaiah Stewart, l’ancien joueur des Nets, lui, ne rentrait pas dans les plans de Tuomas Iisalo.

Comme cela avait été anticipé, « D-Lo » a été coupé ce vendredi par Memphis, qui avait besoin de se libérer de contrats pour répondre aux normes imposées par la ligue. Une opération qui fait les affaires du jeune Walter Clayton Jr, qui devrait lui être conservé.

Quel avenir pour D’Angelo Russell en NBA ?

Forcément, cet enchaînement assombrit l’avenir du meneur dans la Grande Ligue. Alors que le début de saison se rapproche, celui qui était All-Star il y a sept ans n’est pas assuré d’être de la partie.

Désormais libre de tout contrat, D’Angelo Russell doit attendre qu’une équipe manifeste son intérêt pour lui. Mais pas dit que cela se concrétise, puisqu’il sort tout simplement de la pire saison de sa carrière.

Souvent blessé, il n’a été que très peu utilisé par Dallas. Il affichait d’ailleurs des moyennes de 10.2 points, 4 passes décisives et 2.3 rebonds à 29.5% à 3-points en 26 petits matchs joués.

Baisse de régime qui n’a toutefois pas de quoi ébranlé la confiance du poste 1, qui clamait que « peu importe où on [l’enverrait, il resterait] toujours dangereux » via un commentaire posté sur Instagram.

À voir si une équipe sera tentée par celui qui est passé par trois franchises en moins d’un an, ne jouant au final que pour l’une d’entre elles…