NBA Europe : le PSG, le Real Madrid, le Barça, le Bayern et l’AC Milan se rapprochent du projet

La NBA Europe commence à prendre forme. Selon The Athletic, la Grande Ligue est de plus en plus proche d’accords avec plusieurs grands clubs de football européens afin d’en faire les piliers de sa future compétition.

Présent à Copenhague pour l’assemblée générale des European Football Clubs, Mark Tatum a ainsi été aperçu en discussions avec des dirigeants du PSG, du Real Madrid, du FC Barcelone, du Bayern Munich et de l’AC Milan. Tous ont déjà manifesté leur intérêt pour le projet, même si Paris et Milan ont la particularité de ne pas posséder actuellement d’équipe de basket au plus haut niveau.

« Évidemment, il ne serait pas invité ici si les choses avec les clubs de football n’allaient pas dans la bonne direction », glisse ainsi à The Athletic un dirigeant d’un club intéressé.

Le Real Madrid attend la NBA

Devant les dirigeants du football européen, Mark Tatum a surtout insisté sur le potentiel économique encore inexploité du basket sur le continent.

« Nous avons tellement appris du football européen au fil des années », explique le bras droit d’Adam Silver. « Nous avons créé un tournoi en cours de saison, la NBA Cup. Cela venait directement du football et du sport européens. Nous nous sommes dit : pourquoi ne pourrions-nous pas faire ça ? »

Et la NBA compte désormais appliquer la méthode dans l’autre sens. « Ce que nous essayons de faire avec notre ligue européenne, c’est de reproduire certaines des grandes leçons de ce que vous avez construit ici », poursuit Mark Tatum. « Le football est clairement le plus grand sport au monde et le football européen est l’une des plus grandes puissances commerciales du monde. »

Un discours qui trouve un écho particulier au Real Madrid. Depuis des années, Florentino Pérez rêve d’un rapprochement avec la NBA. Dès 2006, il estimait qu’il fallait réfléchir à la possibilité pour le club de « rejoindre une zone européenne de la NBA ».

Vingt ans plus tard, le discours n’a guère changé. Cette semaine, Juan Carlos Sánchez, directeur de la section basket du Real, s’est montré particulièrement enthousiaste sur Real Madrid TV.

« Nous sommes impatients que la NBA vienne en Europe. La NBA est la première ligue au monde et elle ferait franchir un cap au basket européen : économiquement, médiatiquement, en termes de visibilité… »

Avant une comparaison particulièrement imagée : « C’est comme si on vous demandait ce que vous pensez du fait qu’on vous prête une Ferrari pour le week-end. Cela vous paraît fantastique parce que c’est la meilleure voiture du monde. La NBA en Europe serait extrêmement importante pour tous les clubs. Le plus tôt sera le mieux. »

Et le dirigeant madrilène prévient déjà : « Si la NBA arrive, le premier anneau doit être pour le Real Madrid. »

Des investissements majeurs attendus

Mais la NBA veut que les futurs participants investissent massivement, notamment dans les infrastructures.

« L’investissement que nous cherchons à créer avec cette ligue en Europe doit permettre davantage d’investissements dans le développement du basket, des joueurs, des académies et des infrastructures », détaille encore Mark Tatum. « Nous recherchons cet engagement à investir dans les programmes de formation, dans les salles et dans le développement du basket à travers tout le continent. »

La NBA continue de travailler sur une compétition à 16 équipes, avec 12 membres permanents et quatre places accessibles sportivement. Paris, Lyon, Londres, Manchester, Madrid, Barcelone, Munich, Berlin, Milan, Rome, Athènes et Istanbul sont les marchés régulièrement cités.

Reste surtout à savoir si cette NBA Europe se construira avec ou sans l’Euroleague. La NBA a déjà transmis une proposition à la compétition européenne, tandis qu’Adam Silver souhaite toujours « faire front commun ».

Les clubs actionnaires de l’Euroleague doivent justement se retrouver en Italie début octobre pour étudier cette offre. Avec, autour de la table, plusieurs des acteurs que la NBA courtise déjà directement…