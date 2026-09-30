Pour Darius Garland, il faudra se méfier des Clippers

Entre le départ de leur meilleur joueur, Kawhi Leonard, celui d’autres éléments importants et les affaires concernant l’ailier, qui ont mené à de lourdes sanctions, les Clippers n’ont pas vécu un été idéal. Néanmoins, avec les arrivées de Brandon Ingram et Rui Hachimura, les Californiens ne seront pas dépourvus de talent.

Assez pour retrouver les playoffs, manqués en 2026 alors qu’ils sont presque devenus une habitude pour la franchise depuis quinze ans, avec seulement trois saisons sans postseason depuis 2012 ? Darius Garland y croit.

« Je pense qu’on va étonner beaucoup de personnes. Notre saison va surprendre beaucoup de monde », annonce le meneur. « On a une excellente alchimie jusqu’à maintenant alors que la saison n’a pas encore commencé. On a passé du temps ensemble, la camaraderie est là. Notre esprit de compétition va s’exprimer naturellement. »

Un optimisme partagé par Tyronn Lue, qui veut oublier les déboires estivaux pour se concentrer sur l’essentiel.

« On ne se cherche aucune excuse. On n’a pas la main sur les blessures, ni sur beaucoup de choses en dehors des parquets. En revanche, on peut contrôler le fait de jouer dur au quotidien. Notre principal objectif, c’est de faire les playoffs », prévient l’entraîneur. « Cela doit être notre état d’esprit jour après jour : gagner des matchs et aller en playoffs. Peu importe qui joue, peu importe ce que disent les gens, on doit y croire. »

L’ancien de Cleveland y croit fermement, notamment grâce aux recrues estivales.

« On a beaucoup de chiens dans cette équipe, qui se donnent à fond », insiste Darius Garland. « Avec Lue et le staff technique, ils vont nous porter. Cela va être une bouffée d’air frais, surtout après la saison dernière. »

Un enthousiasme à tempérer puisque les Clippers devront commencer la saison sans Brandon Ingram. L’ailier, opéré d’une déchirure partielle du tendon d’Achille, manquera le début de l’exercice. Un premier contretemps de taille pour une équipe qui compte justement sur ses nouvelles recrues pour retrouver les playoffs…

Darius Garland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 59 30:55 40.1 35.5 87.5 0.5 1.4 1.9 3.9 1.6 0.7 2.6 0.1 12.3 2020-21 CLE 54 33:09 45.1 39.5 84.8 0.4 2.0 2.4 6.1 2.0 1.2 3.0 0.1 17.4 2021-22 CLE 68 35:44 46.2 38.3 89.2 0.6 2.7 3.3 8.6 1.7 1.3 3.6 0.1 21.7 2022-23 CLE 69 35:28 46.2 41.0 86.3 0.4 2.3 2.7 7.8 2.1 1.2 2.9 0.1 21.6 2023-24 CLE 57 33:21 44.6 37.1 83.4 0.5 2.1 2.7 6.5 1.7 1.3 3.1 0.1 18.0 2024-25 CLE 75 30:41 47.2 40.1 87.8 0.6 2.2 2.9 6.7 1.9 1.2 2.5 0.1 20.6 2025-26 CLE 26 30:28 45.1 36.0 86.1 0.5 2.0 2.4 6.9 1.8 0.8 2.8 0.1 18.0 2025-26 LAC 19 29:03 47.1 43.8 86.0 0.3 2.0 2.3 6.4 1.9 1.2 3.0 0.3 19.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.