Avec Antoine Griezmann, Noah Penda partage Orlando… et la même coupe

L’intersaison a été particulièrement longue pour Noah Penda, qui a beaucoup appris durant sa première saison NBA et a profité de ces cinq mois loin des parquets pour continuer à travailler. Sur son jeu, mais aussi sur son corps, comme il l’a confié lors du « Media Day » du Magic, en se présentant avec dix kilos de moins sur la balance !

Le front office du Magic s’est donné les moyens de faire franchir un nouveau palier à son équipe. Après l’arrivée de Sean Sweeney pour remplacer Jamahl Mosley sur le banc, le pari de l’été est sans doute le retour de Nikola Vucevic, qui va apporter de la stabilité dans la raquette floridienne et beaucoup d’expérience au reste du groupe.

Pour Noah Penda, cette arrivée est également bienvenue d’un point de vue… linguistique.

« C’est vraiment génial, parce que maintenant, j’ai quelqu’un qui parle français », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas si vous le savez, mais “Vooch” parle français. Il a vécu en Belgique pendant un certain temps. Cela fait donc du bien de pouvoir parler français avec quelqu’un d’autre que ma mère au téléphone. Et oui, c’est génial qu’il soit de retour. D’après ce qu’il m’a dit, il adorait la ville et il est prêt à tout donner pour elle. Avoir cette voix et cette expérience dans le vestiaire, c’est toujours quelque chose que l’on recherche dans une équipe qui vise le titre. Toutes les équipes ont besoin de quelqu’un qui sait ce qu’il faut pour gagner et s’inscrire dans la durée en NBA. »

Sa rencontre avec Antoine Griezmann

Durant son été, l’ailier de 21 ans a également pu rencontrer un autre Français fraîchement arrivé à Orlando, mais cette fois du côté du club de MLS. À 35 ans, Antoine Griezmann a choisi la ligue nord-américaine pour relever le dernier défi de sa carrière.

Grand amateur de basket, le footballeur pourrait d’ailleurs régulièrement prendre place en « courtside » au Kia Center, situé à quelques minutes de l’Inter&Co Stadium où évolue Orlando City.

« Je ne le connaissais pas personnellement. Bien sûr, j’ai regardé la Coupe du monde 2018, lorsque nous avons été champions pour la deuxième fois. J’avais déjà regardé la Coupe du monde précédente : il était déjà là, déjà leader, et il reste une grande figure du football français », a ajouté Noah Penda. « Comme je l’ai dit sur mes réseaux sociaux, avoir une telle personnalité devant soi et réaliser qu’il savait qui j’étais, c’était presque comme un rêve. Il connaissait mon nom. C’est un grand fan de basket. J’ai donc hâte de le voir au bord du terrain cette saison. »

En plus d’habiter dans la même ville et de partager la même nationalité, Noah Penda et « Grizou » affichent également… la même coupe de cheveux ! Ou plutôt la même coloration, avec un blond platine qui distingue les deux Français de leurs effectifs respectifs.

Pour le joueur du Magic, il s’agit surtout d’une manière de symboliser un changement après un été chargé.

« J’avais juste besoin d’un peu de changement. Je voulais simplement avoir quelque chose qui marque tous les bouleversements qui se sont produits dans ma vie, parce qu’il s’est passé beaucoup de choses sur le terrain et en dehors cet été. J’avais besoin de quelque chose qui me rappelle ce que j’ai vécu durant cette période. »

Noah Penda Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 ORL 59 12:50 40.4 32.3 68.8 1.1 2.0 3.2 1.2 1.2 0.5 0.7 0.3 3.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.