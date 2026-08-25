Avec dix kilos en moins, Noah Penda veut peser plus à Orlando

Après une première saison NBA à 3,8 points en 59 matchs, Noah Penda ne veut plus seulement découvrir. Drafté en 32e position en 2025, l’ancien Manceau sait que sa deuxième année à Orlando peut déjà peser lourd…

« La deuxième année NBA doit définir ton rôle, te permettre d’être vraiment dans la rotation. Il faut montrer plus », explique-t-il à L’Équipe.

La situation contractuelle du Français renforce cette urgence : son contrat de quatre ans ne comportait que deux saisons garanties, avant une troisième année non garantie puis une « team option » pour la quatrième.

Dix kilos en moins

Et pour mettre toutes les chances de son côté, Noah Penda a travaillé son physique. « J’étais à 117 kg au début de l’été, je suis à 107 », détaille-t-il. Une perte de dix kilos réalisée principalement en modifiant son alimentation, et non à la demande du Magic.

« Personne ne m’a demandé de perdre du poids, mais on m’a évidemment demandé d’être prêt dès la rentrée. Il y a cette nécessité de maximiser les premières années d’une carrière. »

Les effets sont déjà là. « Plus en confiance. Plus réactif sur le terrain. J’ai moins de douleurs, je sens que je suis plus à l’aise sur le cardio », énumère-t-il, avant de plaisanter : « Je ne suis quand même pas en train de vous dire que je vais me mettre à dunker sur tout le monde. »

Cette transformation intervient alors que Noah Penda avait déjà montré ses progrès en Summer League, avec notamment 23 points et cinq paniers à 3-points face à Charlotte.

Les cartes rebattues avec Sean Sweeney

Mais à Orlando, rien ne lui sera offert. Le Magic a changé d’entraîneur avec l’arrivée de Sean Sweeney, ancien assistant des Spurs. Noah Penda y voit une opportunité : « Avec un nouveau staff, tu repars avec les mêmes chances que tous les autres role players à mon sens. »

À 21 ans, il sait aussi à quelle vitesse une hiérarchie peut évoluer. « Que tu sois 50e ou 1er choix de Draft, il y aura toujours quelqu’un pour te remplacer ou pousser derrière toi. C’est la ligue la plus sélective du monde. »

Après une première saison consacrée à l’adaptation, le message est en tout cas très clair : plus léger, Noah Penda veut désormais devenir plus lourd dans la rotation du Magic.

Noah Penda Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 ORL 59 12:50 40.4 32.3 68.8 1.1 2.0 3.2 1.2 1.2 0.5 0.7 0.3 3.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.