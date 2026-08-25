Avec dix kilos en moins, Noah Penda veut peser plus à Orlando

Après une première saison NBA à 3,8 points en 59 matchs, Noah Penda ne veut plus seulement découvrir. Drafté en 32e position en 2025, l’ancien Manceau sait que sa deuxième année à Orlando peut déjà peser lourd…
« La deuxième année NBA doit définir ton rôle, te permettre d’être vraiment dans la rotation. Il faut montrer plus », explique-t-il à L’Équipe.
La situation contractuelle du Français renforce cette urgence : son contrat de quatre ans ne comportait que deux saisons garanties, avant une troisième année non garantie puis une « team option » pour la quatrième.
Dix kilos en moins
Et pour mettre toutes les chances de son côté, Noah Penda a travaillé son physique. « J’étais à 117 kg au début de l’été, je suis à 107 », détaille-t-il. Une perte de dix kilos réalisée principalement en modifiant son alimentation, et non à la demande du Magic.
« Personne ne m’a demandé de perdre du poids, mais on m’a évidemment demandé d’être prêt dès la rentrée. Il y a cette nécessité de maximiser les premières années d’une carrière. »
Les effets sont déjà là. « Plus en confiance. Plus réactif sur le terrain. J’ai moins de douleurs, je sens que je suis plus à l’aise sur le cardio », énumère-t-il, avant de plaisanter : « Je ne suis quand même pas en train de vous dire que je vais me mettre à dunker sur tout le monde. »
Cette transformation intervient alors que Noah Penda avait déjà montré ses progrès en Summer League, avec notamment 23 points et cinq paniers à 3-points face à Charlotte.
Les cartes rebattues avec Sean Sweeney
Mais à Orlando, rien ne lui sera offert. Le Magic a changé d’entraîneur avec l’arrivée de Sean Sweeney, ancien assistant des Spurs. Noah Penda y voit une opportunité : « Avec un nouveau staff, tu repars avec les mêmes chances que tous les autres role players à mon sens. »
À 21 ans, il sait aussi à quelle vitesse une hiérarchie peut évoluer. « Que tu sois 50e ou 1er choix de Draft, il y aura toujours quelqu’un pour te remplacer ou pousser derrière toi. C’est la ligue la plus sélective du monde. »
Après une première saison consacrée à l’adaptation, le message est en tout cas très clair : plus léger, Noah Penda veut désormais devenir plus lourd dans la rotation du Magic.
|Noah Penda
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2025-26
|ORL
|59
|12:50
|40.4
|32.3
|68.8
|1.1
|2.0
|3.2
|1.2
|1.2
|0.5
|0.7
|0.3
|3.8
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.