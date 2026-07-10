Noah Penda récolte les fruits de son travail à 3-points

Pour le résultat collectif, il faudra repasser. Battu par Charlotte (86-74) pour son entrée en Summer League, Orlando a néanmoins pu se satisfaire de la prestation de Noah Penda. Le Français a compilé 23 points, 7 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 3 contres en 30 minutes, à 9/15 au tir et surtout 5/10 derrière l’arc !

Déjà auteur de 15 points à la pause, à 6/8 au tir, Noah Penda a inscrit à lui seul la moitié des paniers à 3-points du Magic. « J’ai énormément travaillé mon tir cet été », explique-t-il après la rencontre. « Tout est une question de sélection : prendre de bons tirs, ceux que je prendrai en saison régulière. »

C’est le principal enjeu de cette Summer League pour l’ancien Manceau. Sa polyvalence défensive et son activité sont déjà en place, comme l’illustrent encore ses cinq interceptions et contres cumulés. Mais pour consolider sa place dans la rotation d’Orlando, il doit désormais sanctionner les défenses qui lui laissent de l’espace.

« Il a beaucoup plus confiance dans son tir », confirme son coéquipier Jase Richardson. « Son intensité a été incroyable et nous nous nourrissons de son énergie. »

La saison passée, Noah Penda n’avait converti que 32,3 % de ses tentatives extérieures. Face aux Hornets, il a pris ses tirs sans hésiter, dans l’axe comme dans les corners, tout en conservant son impact habituel en défense.

« Il peut défendre du poste 1 au poste 5 », rappelait D.J. Bakker, le coach du Magic à Las Vegas. « C’est un grand gabarit, capable de prendre des rebonds. » Et s’il ajoute une menace extérieure régulière…

Noah Penda Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 ORL 59 12:50 40.4 32.3 68.8 1.1 2.0 3.2 1.2 1.2 0.5 0.7 0.3 3.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.