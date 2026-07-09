Noah Penda veut transformer l’essai à Las Vegas

Après une première saison discrète mais encourageante avec le Magic, Noah Penda a rapidement repris le chemin du terrain. L’ancien ailier du Mans sera l’un des joueurs à suivre dans l’équipe d’Orlando qui débutera sa Summer League de Las Vegas jeudi, face aux Hornets.

Auteur de 4 points et 3 rebonds de moyenne en 13 minutes pour sa saison rookie, le Français a surtout marqué des points par son énergie et sa polyvalence défensive. Utilisé sur plusieurs profils, il entend désormais capitaliser sur cette identité pour gagner encore du terrain dans la rotation de Sean Sweeney.

« Il est capable de bouger ses pieds plus rapidement face à des petits maintenant », observe son coéquipier Jase Richardson. « Il a l’air plus agile. Noah est très fort en défense. Il a été très agressif. Il peut défendre du poste 1 au poste 5. Il est super costaud. Il peut aller au rebond. Et ensuite, il peut lancer notre attaque en transition. »

L’an passé, Noah Penda avait déjà montré de belles choses à Vegas, avec 11 points, 7 rebonds et 3 passes de moyenne. Cette fois, Orlando attendra plus que des chiffres. Avec une saison NBA dans les jambes, l’ailier tricolore devra afficher plus de leadership, mais aussi montrer qu’il peut créer davantage, pour lui comme pour les autres.

Un test grandeur nature avant le camp d’entraînement

« C’est un super compétiteur », confirme DJ Bakker, le coach de l’équipe de Summer League. « Il est très physique, il sait utiliser son impact physique et il aime ça. Il a toutes les qualités pour faire un grand défenseur. On apprécie vraiment sa polyvalence défensive. Il peut défendre sur les petits, il peut évidemment s’occuper des arrières et des ailiers, mais il peut aussi changer sur les intérieurs. Il cherche ces duels. Il veut savoir qui sont les joueurs clés dans l’équipe adverse, le meilleur scoreur, et il veut relever ces défis défensifs en un-contre-un. »

Déjà tranchant lors des premiers entraînements du Magic, notamment lors d’une opposition face à l’équipe de Summer League des Raptors, Noah Penda semble avoir travaillé son physique. À Las Vegas, il aura l’occasion de confirmer cette montée en puissance dans un contexte plus compétitif.

« On veut jouer en Ligue d’été comme pendant la saison NBA », explique-t-il sur Orlando Magic Daily. « Ce n’est pas parce qu’on est en Ligue d’été qu’il faut prendre les choses à la légère. Je n’ai pas envie d’être surpris quand on arrive au camp d’entraînement avec les gars NBA et de me retrouver hors de la rotation car j’ai été trop relax. »

Noah Penda Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 ORL 59 12:50 40.4 32.3 68.8 1.1 2.0 3.2 1.2 1.2 0.5 0.7 0.3 3.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.