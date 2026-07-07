Sean Sweeney aura le même bras droit que Jamahl Mosley

Quelques semaines après avoir été nommé entraîneur du Magic, Sean Sweeney a bouclé la composition de son staff. Avec un mélange d’expérience NBA, de continuité et de profils plus atypiques.

Pour entourer le successeur de Jamahl Mosley sur le banc d’Orlando, la franchise floridienne a officialisé les arrivées, ou confirmations, de Joe Prunty, Greg Buckner, Popeye Jones, Tom Bialaszewski, Riley Crean, Jon Harris, Ben Johnson, Jacqlyn Poss, Mfon Udofia, D.J. Bakker et Shannan Lum.

Le nom le plus important reste celui de Joe Prunty. Présent sur les bancs NBA depuis 1996, le technicien de 57 ans possède une longue expérience, acquise notamment auprès des Spurs, des Mavericks, des Blazers, des Cavaliers, des Nets, des Suns et des Bucks.

Joe Prunty assure la continuité

Déjà premier assistant de Jamahl Mosley la saison passée, Joe Prunty est le principal membre de l’ancien staff à être conservé. Un choix assez rare après un changement d’entraîneur, mais qui permet à Sean Sweeney de s’appuyer sur un technicien expérimenté, déjà familier du groupe et du fonctionnement interne du Magic.

À plusieurs reprises, Joe Prunty a également assuré l’intérim comme entraîneur principal en NBA, avec un bilan de 25 victoires pour 17 défaites.

Sean Sweeney pourra aussi compter sur deux anciens joueurs NBA. Passé par les Mavericks, Greg Buckner arrive après deux saisons sur le banc des Bucks, où il assistait Doc Rivers. De son côté, Popeye Jones rejoint Orlando après une saison à Dallas. L’ancien intérieur de 54 ans possède lui aussi une solide expérience d’assistant, avec plusieurs passages à Denver, Indiana et Dallas.

La nomination la plus originale concerne Jacqlyn Poss. Depuis plus de trois ans, elle occupait le poste de Senior Data Scientist au sein du département « analytics » du Magic. Ancienne joueuse universitaire et professionnelle, elle retrouve un rôle directement lié au coaching, qu’elle avait déjà occupé entre 2018 et 2021 en NCAA.