Le Liberty ne veut pas pécher par excès de confiance

Le Liberty est à 40 minutes d’une qualification historique. En cas de succès face aux Lynx ce mardi, New York deviendra la première équipe classée huitième à éliminer celle qui a terminé à la première place du classement.

Malgré cet enjeu, les joueuses de Chris DeMarco s’attendent à un match compliqué au Barclays Center…

« Nous comprenons que cela va être encore plus difficile maintenant parce qu’elles ont été mises dans les cordes », souligne Jonquel Jones. « Quand quelqu’un a le dos au mur, il donne tout pour se sortir de cette situation. Les Lynx ont prouvé tout au long de la saison qu’elles étaient les meilleures. Nous ne nous attendons pas à un match facile. Cela ne va pas être un jeu d’enfant. Tout le monde va devoir être concentré et nous devons jouer ensemble pour être capables de terminer cette série. »

Pour s’imposer lors de la première manche, le Liberty a pu se reposer sur les 34 points de Breanna Stewart. Côté Lynx, Minnesota a craqué en deuxième période. Napheesa Collier n’a pas pu porter son équipe, se contentant de 12 points, tandis qu’Olivia Miles a été limitée à 11 points à 3/12 au tir. Gênée par la défense de Pauline Astier, la toute récente Rookie de l’année n’a pas réussi à cacher sa frustration lorsqu’elle a été remplacée en fin de rencontre.

Le Liberty veut garder la tête froide

Malgré cette défaite, Kayla McBride assure que le moral des Lynx n’a pas été touché.

« Il n’y a pas une seule seconde où je ne crois pas en ce groupe », rassure l’ailière. « Cela n’a pas été nos 40 meilleures minutes, mais nous avons une nouvelle occasion de nous montrer à la hauteur, que ce soit pour nous-mêmes, pour l’organisation et pour ces fans. »

En se qualifiant, le Liberty aurait l’occasion d’effacer l’élimination survenue au premier tour la saison dernière face au Mercury. Pourtant championne en titre, la franchise de New York avait été battue par Phoenix lors de l’ultime Game 3 après un triple-double d’Alyssa Thomas.

« Nous devons simplement rester concentrées », résume Leonie Fiebich. « Nous devons rester calmes et nous appliquer en attaque. Lorsque nous nous laissons emporter par nos émotions, nous pouvons laisser filer des matchs parce que nous réagissons à de mauvaises décisions arbitrales. »