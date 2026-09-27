Breanna Stewart impériale, le Liberty frappe fort chez les Lynx

Pour ouvrir ces playoffs WNBA 2026, les Lynx et le Liberty croisaient le fer à Minneapolis. Minnesota porte les premiers coups avec un 6-0 d’entrée de jeu, mais la réponse de New York est autoritaire. Pauline Astier (7 points, 8 rebonds, 5 passes) inscrit les premiers points du Liberty. Un panier qui marque le début d’un 15-0 en faveur des visiteuses, forçant Cheryl Reeve à prendre un temps mort. Natasha Howard met fin à l’hémorragie (15-8).

Cependant, New York domine après dix minutes de jeu face à une équipe de Minnesota maladroite à 3-points, qui n’a réussi qu’un seul de ses sept tirs tentés derrière l’arc (25-18). Sans réussite à 3-points, les Lynx s’appuient sur leurs intérieures. Le duo Natasha Howard – Napheesa Collier se charge de ramener Minnesota à une possession tandis que le Liberty multiplie les pertes de balle.

Pour revenir à hauteur, Minnesota s’appuie sur l’excellente entrée de Nia Brodie. Elle avait inscrit le seul panier primé de son équipe dans le premier acte. Dans ce deuxième quart-temps, elle en ajoute trois de plus et compte 12 points avec un parfait 4/4 à 3-points au moment de rejoindre les vestiaires. Dès lors, la rencontre s’emballe. Olivia Miles donne l’avantage à son équipe avec deux lancers francs, mais Breanna Stewart (34 points, 12 rebonds) répond immédiatement avec un 2+1. Dans la foulée, Courtney Williams sanctionne de loin, tout comme Olivia Miles qui efface Sabrina Ionescu sur un «stepback» juste avant de rejoindre les vestiaires (44-40).

Leonie Fiebich sort de sa boîte

Dès la reprise, le Liberty passe devant grâce à Pauline Astier et Breanna Stewart. New York enchaîne avec un tir primé de Sabrina Ionescu et deux flèches à longue distance de Leonie Fiebich, qui venait de contrer Napheesa Collier (57-50). Les joueuses de Chris DeMarco n’arrivent toutefois pas à se mettre immédiatement à l’abri puisque Kayla McBride se réveille. Discrète en première mi-temps, l’ailière inscrit dix de ses 14 points dans ce troisième quart-temps. Cependant, un contre de Breanna Stewart sur Napheesa Collier permet à New York de compter cinq points d’avance avant d’entrer dans le dernier acte (65-60).

Ce quatrième quart-temps est à sens unique. Leonie Fiebich plante un nouveau tir à 3-points et Han Xu l’imite, offrant dix points d’avance au Liberty, le plus gros écart du match. De l’autre côté du terrain, la Chinoise s’offre même un contre sur Olivia Miles et, sur la possession suivante, Leonie Fiebich réussit son quatrième tir à 3-points de la partie (75-64).

Breanna Stewart et Sabrina Ionescu ferment la boutique

Marine Johannès (2 points, 2 passes) profite de cette bonne dynamique pour inscrire son seul panier de la rencontre. Minnesota essaie de répondre, mais Olivia Miles manque un «lay-up» avant de perdre un ballon, intercepté par Pauline Astier. À quatre minutes de la fin de la partie, c’est au tour de Breanna Stewart de sanctionner derrière l’arc pour dépasser la barre des 30 points (82-68).

L’intérieure du Liberty ajoute un nouveau panier dans la raquette et Cheryl Reeve est contrainte de prendre un temps mort. Cet arrêt de jeu ne relance pas son équipe, au contraire. Sabrina Ionescu réussit un dernier tir à 3-points qui met définitivement fin aux espoirs des Lynx dans ce Game 1. Face à ce large écart, les deux formations élargissent leur rotation. L’occasion de voir Marine Fauthoux jouer ses premières minutes de playoffs, et même inscrire deux points sur lancers francs.

Le Liberty s’impose 91-75. Ce mardi, New York aura l’occasion de se qualifier : aucune équipe classée 8e n’a encore réussi à éliminer une formation ayant terminé la saison régulière à la première place du classement.