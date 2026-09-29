Plus de lobs et moins de fautes, le mantra de Joan Beringer

Après une première saison de découverte de l’univers NBA, Joan Beringer est attendu au tournant à Minneapolis.

Si Rudy Gobert expliquait lors de sa conférence de presse de rentrée que les Wolves vont avoir besoin du jeune pivot de 19 ans pour atteindre leurs objectifs élevés, Joan Beringer est lui aussi impatient de montrer tous ses progrès et le travail accompli en coulisses depuis son arrivée l’an passé.

« Je veux montrer que j’ai beaucoup appris la saison passée. Je commettais beaucoup de fautes, comme sur ce match face aux Sixers où je suis sorti pour six fautes. Je veux être plus intelligent en défense, mais dans mon jeu en général. (…) Il faut que je sois concentré sur mes duels, mais aussi bien connaître nos adversaires, car je suis un grand qui peut switcher [sur les écrans] donc je dois savoir quelles sont les tendances des joueurs. C’est un point important pour moi cette saison. Je suis confiant sur le fait que je peux défendre sur des arrières plus petits. Bref, je veux montrer que je suis prêt à jouer cette année. »

En l’occurrence, le grand changement de l’été est l’arrivée de LaMelo Ball, qui devrait rapidement devenir l’un des principaux pourvoyeurs de caviars de l’explosif Beringer, qui adore courir vite et monter (très) haut !

« Il va beaucoup m’aider », sourit Joan Beringer. « Dès le premier entraînement qu’on a fait ensemble, il m’a envoyé tellement de lobs. Je n’avais jamais vu ça auparavant ! Pour mon jeu, qui consiste à courir le plus possible en transition, ça va être énorme car il passe tellement bien la balle. Je suis impatient de jouer avec lui. »

« Il faut arriver à se maîtriser et ne pas sauter à chaque feinte »

Essayé avec réussite au poste 4, avec notamment une sortie à 18 points, 11 rebonds et 4 contres, lors de sa fugace apparition à la Ligue d’été de Las Vegas, écourtée par une alerte sans gravité au dos, Joan Beringer compte bien continuer à grappiller des minutes dans la rotation de Chris Finch.

Son coach veut justement aider son jeune intérieur à mieux canaliser son énergie débordante, notamment pour mieux gérer ses fautes et rester le plus longtemps possible sur le parquet.

« C’est une aptitude mentale, pour ainsi dire. Il faut arriver à se maîtriser et ne pas sauter à chaque feinte, surtout parce que j’ai toujours envie de contrer tous les tirs. Je dois apprendre à rester les bras en l’air et ne pas sauter sur tous les tirs. C’est essentiellement une question de timing. Mais je sais par exemple que si l’attaquant saute sur un pied, j’aurai plus de chances de le contrer que s’il prend des appuis simultanés à deux pieds, où je dois plutôt monter verticalement sans chercher le contre à tout prix. »

Pour ce faire, l’ancien espoir de Strasbourg peut toujours compter sur la présence de son mentor tricolore, Rudy Gobert, pour lui montrer l’exemple. Que ce soit pour la nutrition, la musculation… et la défense, bien évidemment !

« J’apprends énormément à son contact, surtout sur la manière de gérer mon corps. Il investit beaucoup sur son corps et c’est un super exemple pour moi, pour savoir quoi manger, à quelle heure je dois me coucher. Plein de petites choses qui sont extrêmement importantes pour ma progression. L’année passée, je l’ai beaucoup observé quand j’étais sur le banc, sur son placement dans les petits espaces et défensivement évidemment. J’apprends chaque jour avec lui, particulièrement parce qu’on parle la même langue. »

Joan Beringer Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 MIN 40 7:51 66.3 70.3 1.1 1.2 2.3 0.3 1.2 0.2 0.3 0.7 3.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.